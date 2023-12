L’albero realizzato dai nonni 

Un bellissimo albero di Natale, realizzato a mano dai nonni di Giba, che partecipano al progetto “Faendi Cosasa”.

È stato posizionato nel piazzale della chiesa di San Pietro apostolo dai partecipanti delle attività ludico educative: hanno creato dei centrini in lana, a contorno di una struttura in legno realizzata da un nonnino ex falegname del paese e hanno anche allestito un bellissimo presepe nel palazzo comunale. Il progetto è stato portato avanti dai servizi socio-educativi del Comune di Giba e dalla coop Delfino. Come spiega la coordinatrice dei servizi socio-educativi Marina Cagliari, «anche quest’anno i nostri nonni hanno voluto regalare a tutta la comunità un simbolo del Natale: con impegno, dedizione e tanta collaborazione sono riusciti a realizzare una piccola “opera d’arte”, espressione del pensiero che guida il progetto “Faendi cosasa”».

