L’albero più amato è l’olivastro di Luras, patriarca millenario 

C’è voluto qualche millennio, ma alla fine S’Ozzastru ha convinto tutti. Ieri l’annuncio è passato sui social dalla pagina ufficiale del Comune di Luras: «L’olivastro millenario, con circa 44mila preferenze ottenute, è l’albero più votato dell’edizione 2023 del contest Italian Tree of the Year e rappresenterà l’Italia per il titolo European Tree of the Year 2024. Il nostro splendido patriarca verde ancora una volta ci rende orgogliosi e ci ricorda l’importanza di preservare l’ambiente e di dedicare agli alberi, monumentali e no, tutte le attenzioni affinché possano crescere e vegliare sul nostro cammino, sempre». Il gigante verde ha fatto il pieno di consensi nel contest della Onlus Giant Trees Foundation, con circa 44mila preferenze ottenute, è il più votato dell’edizione 2023. L’albero che si è posizionato al secondo posto del concorso nazionale, l’Abete dei Briganti (riserva naturale Abetina di Rosello, Chieti) ha ricevuto 38mila preferenze. La votazione è stata chiusa nella serata di lunedì e la notizia della netta affermazione dell’olivastro millenario è arrivata ieri, nella giornata nazionale degli alberi. La Onlus Giant Trees Foundation seleziona ogni anno l’albero italiano più amato. L’edizione 2023 è stata dedicata agli alberi più antichi. Va ricordato che l’olivastro di Santu Baltolu è inserito nell’elenco delle piante monumentali italiane. Giant Trees Foundation è una associazione nata vent’anni fa a Udine per conoscere, difendere e tutelare i grandi alberi italiani ed europei.

Il patriarca verde

L’olivastro di Santu Baltolu è alto circa 14 metri e ha una circonferenza di 1.154 centimetri. Il titolo di Patriarca della natura non è esagerato, avrebbe un età compresa tra 3mila e 4mila anni. Sul punto, va detto subito, il condizionale è d’obbligo, perché non ci sono dati scientifici definitivi. È certo però che si tratta di un albero millenario, lo dicono le dimensioni del tronco nato nella notte dei tempi dall’unione di tre polloni basali della pianta. ll sindaco di Luras, Mauro Azzena, è uno dei primi ad apprendere l’esito della votazione: «Siamo orgogliosi del nostro albero millenario. Ha vinto Luras, ha vinto la Sardegna, ha vinto S’Ozzastru, simbolo di maestosa resistenza a un mondo spesso troppo frettoloso. Per apprezzare a pieno le emozioni che questi meravigliosi esseri viventi possono donarci».

Olivastro superstar

A luglio il Patriarca ha ricevuto una visita speciale, un pool di botanici ha fatto il punto sul suo stato di salute. Presto partirà un intervento di potatura e alleggerimento delle fronde affidato a un’equipe di specialisti, un piano ad hoc per proteggere tutti gli olivastri di Santu Baltolu e in particolare il gigante. Tra gli specialisti arrivati a Luras, anche Bernabè Moya, botanico spagnolo di fama internazionale, esperto di alberi monumentali. Sandro Bandinu è il fondatore della Società Navigazione dei Laghi e gestisce per conto del Comune di Luras il sito di Santu Baltolu: «Non mi meraviglia questo risultato, l’olivastro millenario è sempre più conosciuto e amato. Ogni anno arrivano da noi, mediamente, 25mila persone e gli stranieri sono tantissimi».

