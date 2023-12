L’albero di Natale resta ancora spento 

Nuovo Natale, nuovo albero. E nuova polemica. Già, perché l’albero che l’amministrazione comunale ha posizionato in piazza del Crocifisso non è mai stato acceso. Il problema? Enel Sole ha diffidato il Comune dal collegare le luminarie ai pali dell’illuminazione pubblica, così la Giunta ha pensato di fare affidamento sui privati, ma alla fine, pare, l’accordo è venuto meno.

«C’è un problema tecnico e non può essere assolutamente collegato agli allacci comunali», chiarisce l’assessore alle Attività produttive, Carlo Secci. «Abbiamo chiesto la disponibilità ai privati: inizialmente ci hanno dato l’ok, ma ci hanno fatto perdere tempo, davanti agli operai per procedere all’allaccio hanno fatto un passo indietro e non ci hanno permesso di collegarlo». E aggiunge: «La colpa è dei privati che non hanno collaborato. Ora siamo costretti a spostarlo e metterlo in un posto dove possiamo garantire l’allaccio comunale». (fr. me.)

