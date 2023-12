L’albero artistico accende la festa nel cuore di Alghero 

Il grande albero di Porta Terra è pronto per l’accensione (che avverrà domenica pomeriggio e non oggi, a causa del maltempo) così come le vie dello shopping sono già addobbate a festa con il contributo dei Centri commerciali naturali. Il fine settimana dell’Immacolata darà il via al lungo mese di eventi per il Natale e il Cap d’Any de l’Alguer, tra teatro di strada, concerti itineranti, cin cin al centro, spettacoli di videomapping e il villaggio di Babbo Natale nella Torre di Sulis. Centoventi attraversamenti viari sono stati illuminati, dal centro alla periferia, mentre una decina di proiettori puntati sui monumenti e sulle chiese creeranno dei suggestivi giochi di luce. Il quartiere antico come una bomboniera, con archi di abete sui palazzi storici e stelle di Natale fuori dai negozi aperti fino a tardi.

Aria di festa

Domani mattina in Piazza Pino Piras nell’ambito del FestivAlguer, spazio alla magia di un viaggio senza tempo, salendo a bordo di un’installazione costruita con ferro, vecchi libri e damigiane. È “La Dinamica del controvento”, spettacolo ideato da Juliet Lett con musiche dal vivo di lrene Michilidis. Un affascinante carosello musicale che coinvolgerà residenti e ospiti in un momento di pura fantasia natalizia. L’appuntamento è dalle 10.30 fino alle 13 e, nel pomeriggio, dalle 16 alle 17.30. Sabato, alle 11, pure l’inaugurazione della casa di Babbo Natale. Nel baluardo aragonese il grande vecchio accoglierà i bambini con sorrisi e caramelle, leggerà loro una fiaba e prenderà in custodia le letterine. Domenica nel tardo pomeriggio il sindaco Mario Conoci accenderà l’albero di Natale alto sedici metri che gli studenti del Liceo Artistico hanno realizzato su un progetto del flower design Tonino Serra. “Riflessi” è il tema di quest’anno, sui colori del rosso, dell’oro e del bianco, con le creature del mare, come le strutture a forma di medusa, con sinuosi tentacoli realizzati con stoffe e elementi iridescenti. La Banda Musicale Dalerci si esibirà con un concerto di canti natalizi per le vie del centro.

Ma anche allontanandosi dal centro, l’atmosfera natalizia rimane intatta. Ogni quartiere si è rimboccato le maniche, borgate agricole comprese. A Sant’Agostino in Largo Guillot, per esempio, sabato è prevista l’accensione dell’albero e delle luminarie, con un grande presepe all’aperto che, ogni anno, attira centinaia di appassionati.

Lo shopping

Sarà un week end intenso, ricco di eventi per tutti i gusti, insomma e la speranza dei commercianti è che sia un periodo proficuo anche e soprattutto per le vendite. Il presidente cittadino di Confcommercio Massimo Cadeddu non nasconde le difficoltà di un comparto, quello rappresentato da piccoli negozi di vicinato, che nel periodo natalizio viene letteralmente schiacciato dalle offerte dei centri commerciali e dei colossi dello shopping su internet. «Stiamo facendo grandi sforzi per rendere il centro più accogliente, – commenta - ma le piattaforme online sono in grado di fare saldi tutto l’anno. Vediamo la gente in giro senza buste tra le mani e troppi corrieri a recapitare pacchetti acquistati sulle piattaforme online. È una guerra ad armi impari». Tutte le persone che sceglieranno i negozi locali per gli acquisti natalizi riceveranno un ticket per un brindisi, da fare nelle oltre 40 postazioni disseminate in tutto il quartiere vecchio, grazie a una iniziativa promossa dal Ccn Al Centro Storico, con la Cantina di Santa Maria La Palma e gli studenti dell’Istituto Alberghiero.

