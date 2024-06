L’albergo nato per caso compie 50 anni 

L’hotel nato per caso compie oggi 50 anni. «Volevo aprire una discoteca», spiega il patron Luciano Mostallino, ancor oggi alla guida del Grillo, l’unico albergo di Assemini all’età di 87 anni, «ma in quegli anni le banche non concedevano mutui o prestiti per le balere. Quei soldi li ottenni per costruire 32 stanze proprio sopra la pista la ballo».

Sorride Mostallino. Figlio di due contadini, in famiglia altri 4 fratelli, per lui il Grillo è stato un riscatto. Partito giovanissimo in Germania, si era abituato alla vita mondana che ad Assemini mancava: «Quando tornai in Sardegna nel 1963 e raccontai di voler aprire una discoteca mi presero per matto». Eppure Mostallino, con la sua caparbietà, nel mentre che faceva il benzinaio continuava a lavorare al suo progetto. «Con l’aiuto della famiglia e dei finanziamenti in quattro anni sono riuscito a dare forma alle mie idee: una discoteca, la prima in provincia, con all’interno un’ampia pista da ballo e 550 poltrone in velluto rosso. Sopra un hotel con 32 stanze. Discoteca e hotel nel tempo si sono poi dimostrati incompatibili».

Col passare degli anni Assemini divenne la capitale delle discoteche e Mostallino decise di investire tutto su un albergo all’avanguardia: «Dispone di 84 camere, ristorante con 200 coperti, centro congressi dotato di 5 sale, palestra e sauna, piscina, giardino e parcheggio». Il piano dedicato alla discoteca viene utilizzato come sala feste e mostre: «Non voglio dismetterlo finché sono in vita, mi tiene ancorato a bellissimi ricordi. Perché questo nome? Lo chiamai Grillo ispirato dagli hotel Gril». Mostallino non teme né crisi né concorrenza: «Lavoriamo con turisti in estate e con lavoratori stranieri nelle altre stagioni». Oggi la gestione dell’hotel è parzialmente nelle mani del figlio ma a organizzare la festa per i 50 anni di attività è lui, lo storico patron. (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA