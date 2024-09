L’albergo abusivo adesso è un bene pubblico 

L’hotel Villa del Borgo passa nelle mani del Comune: la struttura ricettiva sequestrata nel 2016 dopo una lunga indagine condotta dal Nucleo investigativo regionale del Corpo forestale su disposizione della Procura è stata confiscata e diventerà un bene di pubblica utilità. L'intervento segna la conclusione di una lunga vicenda giudiziaria iniziata nel 2014, quando la lottizzazione abusiva e la costruzione di un albergo di quasi 300 metri quadri, dotato di piscina e opere accessorie, furono realizzate senza le necessarie autorizzazioni in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. L’operazione è stata coordinata dal Procuratore generale Luigi Patronaggio e dalla pm Liliana Ledda.

L’immobile – che apparteneva alla società Gescro di Francesco Sulis – del valore stimato di circa 1,5 milioni di euro è ora ufficialmente di proprietà dello Stato, che a sua volta la metterà nelle mani del Comune.

Le irregolarità

All’epoca la scoperta dell’abuso edilizio fece notizia non solo per la portata delle irregolarità commesse nella realizzazione di quella zona turistico-ricettiva, ma anche perché avvenne per la prima volta grazie alle immagini registrate da un drone: l’apparecchio – all’epoca una novità pressoché assoluta – quella mattina si era alzato in volo dall’ingresso della proprietà della Gescro, nella zona di Santa Margherita, per offrire dall’alto una serie di immagini evocative che avevano immediatamente dato agli investigatori l’entità degli abusi edilizi perpetrati per dare vita a quel complesso ricettivo.

Dopo il sequestro il triste declino, fatto di atti di vandalismo e ripetuti furti che hanno trasformato l’albergo in un rudere, uno sfregio a una struttura di pregio che si sarebbe potuto evitare.

Da riqualificare

Quel che rimane di una struttura ricettiva più che dignitosa ora, dopo il trasferimento formale da parte dello Stato, passerà nelle mani del Comune, che dovrà ottenere dei finanziamenti se vorrà dare una nuova vita all’intero complesso. Il sindaco Walter Cabasino e la sua maggioranza hanno già affrontato il tema della riqualificazione di Villa del Borgo e mosso i primi passi per cercare il denaro per finanziare un progetto di rinascita: «Ne abbiamo parlato – conferma Cabasino – e visto che si tratta di un bene confiscato riteniamo giusto metterlo nelle mani della comunità. Porteremo avanti un progetto di carattere sociale. Villa del Borgo verrà rimessa a nuovo, potrebbe diventare una residenza destinata alle donne vittime di violenza o un luogo pronto ad accogliere i bimbi con un passato difficile alle spalle. Pula è da sempre un paese che punta sull’inclusività: di sicuro questo bene che ci consegnerà lo Stato verrà sfruttato per aiutare chi ha bisogno: per realizzare questo progetto i nostri uffici sono già al lavoro per cercare i finanziamenti». (i. m.)

