L’Alberghiero fa visita ai nonnini 

Promessa mantenuta: gli alunni dell’Alberghiero di Arbus sono tornati a far visita ai nonnini del centro anziani. E ancora una volta è stata una bellissima esperienza, inserita all’interno del progetto “Giornata solidale” che coinvolge tutto l’istituto, insegnanti e alunni. Per questo il programma prevede incontri periodici in un percorso di reciproco apprendimento. Quello di ieri ha visto i ragazzi che hanno scelto liberamente di far visita ai nonni, portando con loro non solo il pasto pronto, come era stato prima delle vacanze di Natale, questa volta anche una tombola per giocare insieme, per premio dolcetti e divertimento assicurato.

«La curiosità dei ragazzi – ha detto il professore di cucina, Raffale Altamura – sulla vita degli anziani all’interno della struttura, come trascorrono il tempo, se i parenti li vanno a trovare, se escono per passeggiare e così via, è quella che ci permette di far riflettere gli alunni sull’importanza della solidarietà, sulla conoscenza di realtà diverse, imparano così a rapportarsi con ogni fascia d’età». Una gradita sorpresa per i diciannove anziani del centro, dagli 80 ai 99 anni, che aspettavano il ritorno dei ragazzi e appena li hanno visti entrare l’allegria è stata contagiosa. ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA