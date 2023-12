L’alberello di Natale dei bimbi distrutto dai vandali nella notte 

Rabbia e delusione nel piccolo borgo che si affaccia sull’Omodeo per l’atto vandalico, a danno dei bambini, messo a segno nella notte tra domenica e lunedì. Con allegria e spensieratezza nei giorni scorsi avevano addobbato l’albero di Natale nella piazzetta del paese, ma qualcuno ha pensato di danneggiare il piccolo alberello e rovesciarlo dentro un cestino per la spazzatura. Una scena che mai nessun avrebbe voluto vedere e che ha portato sconforto e dispiacere ai più piccoli e tanta rabbia ai genitori che, solo pochi giorni prima, avevano visto i propri figli tanto felici di addobbare l’albero. Ogni sera attendevano con trepidazione di poterlo accendere al calar della sera. E invece la magia del Natale si è spenta all’alba di lunedì quando i residenti hanno fatto l’amara scoperta.

Lo sdegno

Non usano mezzi termini le mamme di Soddì: «Capovolto e inserito in malo modo nel cestino dei rifiuti: questo è quanto resta dell’albero di Natale che i pochi bambini di Soddì hanno fatto con la gioia nel cuore e per avere un punto di incontro in queste giornate di vacanze da passare nel loro paese». E subito aggiungono: «È l’atto di un vile che la scorsa notte ha deciso di distruggere tutto, incurante del dispiacere che avrebbe procurato ai bambini. Ci auguriamo che tutta l’amministrazione comunale prenda seri provvedimenti e agisca per il bene del futuro di questa comunità». Dell’accaduto ieri mattina è stato informato il sindaco Franco Mascia, che afferma: «Sono andato subito sul posto a verificare. Condanniamo quanto accaduto, potrò fare ulteriori considerazioni dopo che avrò approfondito alcuni aspetti. Ho proposto alle mamme di rifare di nuovo l’albero, ci saremo noi amministratori insieme ai bambini. Il mio interesse è quello di riappacificare il paese e quanto accaduto non fa certo bene».

Il precedente

Non è la prima volta che nel territorio, proprio a ridosso delle festività natalizie, vengono commessi fatti del genere. A Norbello, nel 2017 proprio il giorno della vigilia di Natale, per i cittadini un brutto risveglio: qualcuno aveva distrutto il presepe allestito dai residenti in piazza delle Donne. Ora un fatto simile a Soddì. E stavolta a farne le spese sono stati i più piccoli.

