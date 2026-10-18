l’albalonga fa bottino pieno in gallura, Notte fonda per il budoni al terzo ko di fila 

Budoni 2

Albalonga 4

Budoni (4-3-3) : Perotto; Cubeddu, Ciuffo, Ladu, Molinari; Achy (30’ st Privitera), Stampete (1’st Ferrari), Schirru (36’st Taiappa), Fall, Ragatzu, Trawally. In panchina Di Giorgio, Arrighi, Gori, Cassitta, Greco, Cazzato. Allenatore Bonomi.

Albalonga (3-5-2) : Salvato; Angeli, Pisanu(23’st Mancini), Manca (48’st Barcellan); Laribi, Bellucci (42’st Venturi), Urbinati (11’st Pirani), Astemio (29’pt Gori), Bokoko, Succi, Serta. In panchina Giombetti, Di Marzio, Petrazzolo, Cirulli. Allenatore Panella.

Arbitro : Lelli di Cesena.

Reti : nel primo tempo 28’ Laribi, 46’ Bellucci (r). Nella ripresa 3’ Bellucci, 17’ Ragatzu, 20’ Fall, 39’ Mancini.

Note : espulso Molinari 46’pt per doppio giallo. Ammoniti Molinari 34’ pt, Ladu 43’ pt, Trawally 43’ pt, Serta 48’ st. Recupero 2’ pt - 5’ st. Angoli 5-2.

Budoni . Sconfitta per 4 a 2 per il Budoni contro l’Albalonga al termine di una partita ricca di episodi determinanti e colpi di scena. Il Budoni parte forte e crea diverse occasioni con Fall e Stampete, ma al 28’ l'Albalonga passa in vantaggio: Laribi si accentra da sinistra e trova la porta con un tiro a giro. Nel finale di tempo l'episodio chiave: contatto Molinari-Bellucci in area sarda, secondo giallo e rosso per il difensore di casa e rigore per gli ospiti. Bellucci dal dischetto non sbaglia (0-2).

Nella ripresa, al 48’, Bellucci firma la doppietta personale scattando sul filo del fuorigioco per il 0-3. Nonostante l'inferiorità numerica, il Budoni reagisce con orgoglio e riapre il match nel giro di pochi minuti: al 62’ Ragatzu accorcia con un gran tiro dal limite su assist di Ferrari, poi al 65’ ancora Ragatzu imbecca Fall di testa su punizione per il 2-3. I padroni di casa spingono alla ricerca del pari, ma al 84’ l'Albalonga chiude i conti in contropiede con il neoentrato Mancini su assist di Bokoko. Finisce 2-4, la squadra di Budoni dovrà ora ricaricare rapidamente le batterie per riscattarsi già nel prossimo turno.

Ad attendere i ragazzi di Bonomi ci sarà una “trasferta casalinga” tutta sarda sul campo dell'Ossese, un derby fondamentale per ritrovare il sorriso e riprendere la marcia in campionato.

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