L’alba magica degli Scalzi 

La fede si può ammirare anche da lontano, nel polverone che si alza dietro quell’esercito umano lungo gli sterrati del Sinis. La devozione si può sentire nel calpestio dei piedi sul percorso: un suono unico, che commuove. E poi quelle parole urlate e che arrivano dritte al cuore: “Evviva santu Srabadoi”, “evviva sa bandera”. Così il popolo dei corridori ringrazia il proprio santo, si fa forza per arrivare a destinazione quando tutte le emozioni si sciolgono in lacrime di gioia.

Il rito

Ieri all’alba si è rinnovato il rito della corsa degli Scalzi. Novecento uomini con il saio bianco hanno percorso sette chilometri, prima sull’asfalto poi nello sterrato, per trasportare il simulacro di San Salvatore da Cabras al villaggio. Una tradizione che per i cabraresi è diventata quasi un dovere per quanto sono legati a un rito antico ma sempre attuale. Nelle gocce di sudore che segnano i volti, anneriti dalla polvere, si leggeva fatica, fede, coraggio ma anche orgoglio. Ed è grazie al loro sacrificio che San Salvatore è riuscito ad arrivare al villaggio senza intoppi. Una magia di un’ora. Gli Scalzi sono partiti da Cabras poco dopo le otto e come sempre si sono affidati a San Salvatore, per sentire meno la fatica. Quando sono arrivati al villaggio è esplosa la gioia. Per loro tanti applausi, baci e abbracci da parte delle mamme, figlie, fidanzate, sorelle, tutte ad aspettarli. Incantanti i tantissimi turisti che hanno ammirato una manifestazione unica al mondo.

Le storie

In mezzo a quel serpentone umano si intrecciano tante storie di vita. E c’è anche chi è diventato papà per la terza volta proprio mentre si preparava alla corsa. Manuel Mattana ascoltava la messa prima poi ha dovuto cambiare programmi: «Mia mamma Piera è arrivata trafelata ad avvisarmi che la mia fidanzata Carla stava male – racconta - a quel punto l’ho raggiunta subito e in poco tempo siamo arrivati in ospedale. Dopo tre ore è nata Margot. È stata un'emozione incredibile». Un regalo di San Salvatore che Manuel, 41 anni, mai dimenticherà.

Le emozioni

Per Antonio Abis, 14 anni, quella di ieri è stata la sua prima corsa: «Immaginavo il tragitto diverso, più faticoso - racconta il giovanissimo - Ho capito subito che potevo farcela, è stato un inizio bellissimo». Ieri è stato un giorno indimenticabile anche per Thomas Manca, 16 anni: «Per la prima volta ho trasportato la bandiera, ho aperto la corsa proprio all’uscita di Cabras. Un sogno che si è realizzato – racconta – Ero preoccupato, teso, sentivo tanta responsabilità e la notte prima non ho dormito. San Salvatore per noi è tutto questo». In mezzo a quei tanti cuori che battono all'unisono c'era anche Andrea Palmas, 61 anni, con il saio da quando ne aveva dodici: «Fino a quando le mie gambe reggeranno, io ci sarò».

Il rientro

Oggi, al tramonto, il rito si ripeterà. Questa volta però il percorso sarà all’inverso: da San Salvatore a Cabras, per riportare il simulacro nella chiesa di Santa Maria Assunta dove rimarrà custodito per un altro anno. Alle 19 e trenta sarà Cabras ad abbracciare i “suoi” corridori. E il voto sarà sciolto nuovamente. La manifestazione sarà trasmessa in diretta su Sardegna Uno dalle 18.

