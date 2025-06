L’alba del solstizio illumina S'Arcu ‘e is forros 

La levataccia sono stati in tanti a farla. Dall’Ogliastra e non solo. Ma ne è valsa davvero la pena. All'aurora oltre sessanta persone sabato 21 giugno si sono ritrovate sulle pendici del Gennargentu per assistere allo spettacolo del solstizio d'estate al santuario nuragico S'Arcu ‘e Is Forros di Villagrande. Chi si è presentato in maniche corte, batteva i denti. Sono bastate però qualche decine di metri percorsi sulla vallata a scaldare il sangue, sino al tempio a megaron. Da qui si è attesa la levata del sole. "Cicli di Luce. Alba del solstizio d'estate" l'evento organizzato dalla cooperativa Archeonova con la collaborazione dei soci dell'osservatorio astronomico di Monte Armidda. Quando il sole ha fatto capolino dalle montagne e un fascio di luce ha illuminato perfettamente la capanna e il suo vestibolo ha suscitato meraviglia. Lo stesso fenomeno accade durante il solstizio d'inverno quando l'allineamento avviene con il tempio a megaron. A dimostrazione che le antiche genti che oltre tremila anni fa abitavano questi luoghi, venivano influenzate dai cicli naturali del moto del sole. C'è stata anche la possibilità di osservare la luna dei potenti telescopi messi a disposizione dall'osservatorio. Carlo Dessì e suoi soci hanno raccontato i segreti del firmamento. Le guide di Archeonova con un'appassionante ed emozionante visita con letture tematiche hanno concluso la mattinata. (f. me.)

