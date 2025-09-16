L’alba al Poetto con Studium Canticum 

Un viaggio musicale e umano attraverso luoghi, linguaggi e comunità, in un susseguirsi di concerti, laboratori, spettacoli multidisciplinari e azioni collettive che danno forma a un’idea partecipata di cultura e coralità. Entra nel vivo a Cagliari la trentesima edizione di Spettacolo Aperto, il festival dedicato alla musica corale curato da Studium Canticum, con la direzione artistica di Stefania Pineider. Si parte sabato alle 6.15 del mattino, nell’Auditorium di Marina Piccola, qui il coro e l’ensemble d’archi Studium Canticum eseguirà la celebre “Sunrise Mass” di Ola Gjeilo, un concerto che celebra l’alba sul mare, accompagnando la luce che nasce con il suono. Lo stesso spettacolo sarà replicato domenica alle 20.30 presso la chiesa di Sant’Avendrace, offrendo l’esperienza di una “alba al tramonto”, nel cuore di un quartiere che ha partecipato attivamente al progetto.

Ancora sabato, ma alle 20.30, nella chiesa Madonna della Strada (in via Crespellani a Mulinu Becciu), andrà in scena lo spettacolo “Storie da cantare”, dedicato ai canti popolari e tradizionali reinterpretati dal Coro Bachis Sulis di Aritzo, che con la sua lunga storia e il suo repertorio autentico porta in scena la memoria orale e la cultura delle montagne sarde.

Fino a dicembre, infine, nella sede dello Studium Canticum, in via dei Genovesi 94, sarà possibile visitare, sempre con ingresso gratuito, la mostra fotografica “Uno sguardo lungo trent’anni”. La mostra che accompagna il festival nasce proprio dall’archivio dei fotografi Iolanda Delogu e Antonio Medda.

