VaiOnline
Rassegna.
17 settembre 2025 alle 00:20

L’alba al Poetto con Studium Canticum 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un viaggio musicale e umano attraverso luoghi, linguaggi e comunità, in un susseguirsi di concerti, laboratori, spettacoli multidisciplinari e azioni collettive che danno forma a un’idea partecipata di cultura e coralità. Entra nel vivo a Cagliari la trentesima edizione di Spettacolo Aperto, il festival dedicato alla musica corale curato da Studium Canticum, con la direzione artistica di Stefania Pineider. Si parte sabato alle 6.15 del mattino, nell’Auditorium di Marina Piccola, qui il coro e l’ensemble d’archi Studium Canticum eseguirà la celebre “Sunrise Mass” di Ola Gjeilo, un concerto che celebra l’alba sul mare, accompagnando la luce che nasce con il suono. Lo stesso spettacolo sarà replicato domenica alle 20.30 presso la chiesa di Sant’Avendrace, offrendo l’esperienza di una “alba al tramonto”, nel cuore di un quartiere che ha partecipato attivamente al progetto.

Ancora sabato, ma alle 20.30, nella chiesa Madonna della Strada (in via Crespellani a Mulinu Becciu), andrà in scena lo spettacolo “Storie da cantare”, dedicato ai canti popolari e tradizionali reinterpretati dal Coro Bachis Sulis di Aritzo, che con la sua lunga storia e il suo repertorio autentico porta in scena la memoria orale e la cultura delle montagne sarde.

Fino a dicembre, infine, nella sede dello Studium Canticum, in via dei Genovesi 94, sarà possibile visitare, sempre con ingresso gratuito, la mostra fotografica “Uno sguardo lungo trent’anni”. La mostra che accompagna il festival nasce proprio dall’archivio dei fotografi Iolanda Delogu e Antonio Medda.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Energia.

Sbancata la spiaggia: è arrivato il Tyrrhenian Link

l Gioia, Lai, L.Piras, Scanu
politica

«Todde arriva al 2029 Io cambio la Regione»

Comandini lascia la segreteria Pd e punta alle riforme: «Nuova legge sulla Giunta. Sanità, bisogna fare di più» 
Giuseppe Meloni
Il focus

Tyrrhenian Link, la posa entra nel vivo: Terra Mala come una trincea di guerra

Tra trivelle e macchinari speciali la spiaggia non esiste più E spunta il primo dei due cavi dopo la sistemazione in mare 
Lorenzo Piras
Il focus

Marmilla e Sarcidano, assalto di pale e pannelli

Il Comune di Villanovaforru scrive al Ministero: «Stop ai progetti» 
Giovanni G. Scanu Sonia Gioia
La protesta.

«Sorgono, la Regione non dialoga»

Giorgio Ignazio Onano
La guerra

L’Italia critica: «Civili a rischio, non è proprio il bene di Israele»

«Vogliono deportare un popolo». Sul fronte Est impegno confermato 