Lakers-Indiana la finale di Nba Cup 

Saranno i Los Angeles Lakers e gli Indiana Pacers a disputarsi la prima edizione della Nba Cup, nella notte italiana tra sabato e domenica, a Las Vegas. I Lakers, con 30 punti realizzati dal quasi 39enne e intramontabile LeBron James, hanno travolto i New Orleans Pelicans con il punteggio di 133-89, in una semifinale che ha avuto ben poco da dire dopo il terzo quarto, in cui i padroni di casa hanno realizzato 43 punti contro i 17 dei rivali. Nella quarta frazione, James non è nemmeno sceso in campo, chiudendo comunque con 30 punti, cinque rimbalzi e otto assist in meno di 23 minuti di gioco.

I Bucks ko

Nell'altra partita, i Pacers hanno sconfitto per 128-119 i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo, grazie soprattutto alle prestazioni di Tyrese Haliburton (27 punti e 15 assist) e di Myles Turner (26 punti e dieci rimbalzi). Il greco ha realizzato 37 punti e preso 10 rimbalzi ma non sono bastati a decidere a favore dei Bucks una partita indecisa fino alle ultimissime fasi.

