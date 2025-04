L’Aja su Netanyahu: arresto da riesaminare 

Tel Aviv. La Corte d’Appello dell’Aja ha stabilito che la questione della competenza giurisdizionale sui mandati di arresto contro il primo ministro Benyamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant dovrà essere riesaminata. I mandati di arresto restano in vigore, ma la Corte d’Appello ha deciso di rinviare ai giudici di primo grado che dovranno esaminare nuovamente la questione centrale: se la Corte internazionale di Giustizia abbia giurisdizione sul caso, tenendo conto del fatto che Israele non ha firmato lo Statuto di Roma, base legale dell’attività della Corte.

Caso Putin

Tra le ragioni che avrebbero spinto il presidente russo Vladimir Putin a non partecipare ai funerali del Papa ci sarebbe il timore di poter essere arrestato a causa del mandato d’arresto emesso dalla Corte penale internazionale per crimini contro l’umanità in Ucraina. Mandato che in Italia non ha efficacia oggi perché il ministro della Giustizia Carlo Nordio non ha mai trasmesso gli atti alla Corte d’appello di Roma. Una situazione avrebbe determinato un attrito tra Roma e l’Aia,secondo quanto scrive il Corriere della Sera.

