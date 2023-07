L’Aiea: «Mine nella centrale di Zaporizhzhia»  

Kiev. Mentre Mosca ha lanciato nella notte l’ennesimo attacco di droni sulla capitale ucraina, «il sesto questo mese», arriva la conferma che le forze militari del Cremlino hanno minato la centrale nucleare di Zaporizhzhia. A dirlo non sono gli ucraini, ma l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) che nell’ispezione del 23 luglio ha rilevato alcuni ordigni direzionali antiuomo nella zona cuscinetto tra le barriere interne e quelle esterne. Un’eventuale detonazione «non dovrebbe influire sui sistemi di sicurezza e protezione nucleare del sito», spiega l’Agenzia, ma il rischio resta concreto in caso di attacchi massicci. Quanto verificato dall’Aiea si aggiunge ai tanti allarmi lanciati in passato, quando le ispezioni avevano rilevato ordigni al di fuori del perimetro del sito e in particolari punti all’interno. L’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha contestato la presenza delle mine alle forze di Mosca, che occupano l’impianto. Ma la risposta è stata lapidaria: «È una decisione militare». La presenza degli esplosivi sul sito «è incoerente con gli standard di sicurezza dell’Aiea» e con «le linee guida sulla sicurezza nucleare», avverte il direttore Rafael Grossi che definisce la scelta russa «un’ulteriore pressione psicologica». Come se non bastasse, secondo l’Energoatom i russi hanno anche messo il reattore 4 in uno stato di “spegnimento a caldo” (hot shutdown): «Una grave violazione dei requisiti della licenza per gestire questo impianto nucleare», ha ammonito l’agenzia per l’energia atomica.

Il conflitto

Una conferma dei timori dell’Ucraina che ieri notte ha dovuto respingere un feroce attacco aereo, con le sirene che hanno risuonato nella capitale e in 11 regioni. A colpire sono stati ancora i temibili droni iraniani, gli Shahed, «intercettati e distrutti» dalle forze di difesa che hanno evitato altre vittime e distruzione. L’aumento dell’intensità degli attacchi russi segue la decisione presa da Mosca qualche giorno fa di uscire dall’accordo sul grano, oltre all’attacco che i filorussi hanno subito al ponte di Kerch, in Crimea. Ed è ancora qui che gli ucraini cercherebbero di mettere in difficoltà la Russia che, secondo il suo ministero della Difesa, ha dovuto affrontare «un fallito tentativo ucraino di attaccare il pattugliatore Sergey Kotov nel Mar Nero a largo di Sebastopoli».

Scontro in Siria

Per l’intelligence britannica gli attacchi russi che si susseguono da giorni a Odessa sarebbero proprio la conseguenza di questi avvenimenti che farebbero sentire Mosca libera da vincoli politici. Ed è alta tensione tra Russia e Usa dopo che un aereo da combattimento russo ha volato pericolosamente vicino a un drone americano in missione anti Isis il 23 luglio. Le forze russe in Siria devono mettere «immediatamente fine al loro comportamento spericolato, non provocato e non professionale», afferma il Us Air Force Central.

RIPRODUZIONE RISERVATA