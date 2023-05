Lai: «Subito al voto per le regionali, primarie se servono» 

Nelle fasi finali delle legislature le opposizioni gridano sempre al voto anticipato. Poi, al momento opportuno, si tirano indietro. Altri mesi di mandato (nove, fino alle prossime elezioni regionali) rappresentano, banalmente, altrettanti mesi di indennità, e comunque nessuno è mai pronto ad andare alle urne dall’oggi al domani: costruire liste competitive è, soprattutto per il centrosinistra, sempre difficile. Eppure l’Alleanza Rosso-Verde – secondo gruppo della minoranza in Consiglio regionale per numero di componenti – non ha paura. «Noi le auspichiamo», dice il capogruppo Eugenio Lai.

Nelle fasi finali delle legislature le opposizioni gridano sempre al voto anticipato. Poi, al momento opportuno, si tirano indietro. Altri mesi di mandato (nove, fino alle prossime elezioni regionali) rappresentano, banalmente, altrettanti mesi di indennità, e comunque nessuno è mai pronto ad andare alle urne dall’oggi al domani: costruire liste competitive è, soprattutto per il centrosinistra, sempre difficile. Eppure l’Alleanza Rosso-Verde – secondo gruppo della minoranza in Consiglio regionale per numero di componenti – non ha paura. «Noi le auspichiamo», dice il capogruppo Eugenio Lai.

È un’ipotesi realistica?

«Dal punto di vista politico la legislatura è terminata. E quando si discuterà la mozione di censura contro l’assessore alla Sanità Doria voteremo affinché sia lui che Solinas vadano a casa».

Ma andare al voto non vi coglierebbe impreparati?

«Come alleanza Rosso-Verde siamo pronti».

La partita sui candidati si gioca su tre livelli: il governatore e i sindaci di Cagliari e Sassari. Ambite a occupare almeno una di queste tre caselle?

«Il totonomi non ci appassiona. Prima va costruita la coalizione, poi arriva il candidato presidente, che deve essere politico».

Quindi per voi non farebbe differenza se ci fosse un Dem o un M5S in corsa ovunque?

«Non ho detto questo, ma vogliamo parlare delle azioni da mettere in campo. Le regionali non le vince un nome, ma una squadra che riesca a recuperare tutte le persone che non vanno a votare. Altrimenti prevalgono i personalismi».

Ma arriverà il momento di scegliere.

«Certo, e non mi stupirei se si ricorresse a primarie. In questo caso, dovrebbero essere fatte per tutti i e tre i livelli».

Nel 2019 l’alleanza era forte? O sono stati fatti degli errori?

«Si usciva da una situazione politica diversa, oggi bisogna coinvolgere tutte quelle forze che rimasero fuori da quella coalizione».

Come vi state muovendo, considerati i tradizionali problemi del centrosinistra a compattarsi?

«Il centrodestra si ricompatta sempre e comunque per gestire il potere, per ridare speranza ai sardi bisogna mettere in campo un’azione programmatica condivisa che riesca a tenere unite tutte le opposizioni e allarghi la coalizione a tutte le forze progressiste che in questo momento non sono presenti in Consiglio, compreso il mondo dell’associazionismo e alcune forze indipendentiste e autonomiste».

A che punto è la creazione di questa piattaforma programmatica?

«Le opposizioni in Consiglio hanno fatto già una riunione. I temi chiave sono la sanità, il lavoro, la continuità territoriale, l’isolamento che i sardi hanno nei confronti del resto d’Italia, l’arretramento a livello di infrastrutture e la lotta alle diseguaglianze. Come Alleanza Rosso-Verde diciamo che dobbiamo rimettere cittadini, famiglie e imprese al centro dell’azione di governo».

L’Alleanza rosso verde che differenza può fare nella coalizione?

«Il nostro non è un mero progetto elettorale, ma di una riunificazione della sinistra. Il male atavico del mondo della sinistra è sempre stato quello di coltivare orticelli. In questo frangente noi vogliamo unire. Stiamo aprendo a tutte le forze di sinistra che si riconoscono all’interno del progetto».

Una forza importante come i Progressisti non ha aderito.

«Noi non chiudiamo le porte a nessuno. In ogni caso con loro c’è piena sintonia per la creazione di una coalizione di governo».

In nove mesi c’è ancora spazio per lavorare in Consiglio regionale?

«Sì, se la maggioranza smette di litigare e pensare alle poltrone. Ma parliamo di una maggioranza che non riesce a tenere il numero legale nelle commissioni e in Aula. Litigiosa e arroccata su posizioni di potere».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata