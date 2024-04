Lai liquida Maxwell in 2’, adesso lo attende Argiolas 

Un titolo europeo (ma anche uno tricolore) e diverse sfide professionistiche tra pugili sardi per una Dazn Boxing Night di grande interesse. Il 31 maggio al PalaPirastu di Cagliari, in occasione della sfida continentale dei Piuma tra Forte e Lorente, tra i match proposti da Opi Since 82 e Bazooka Events ci sarà anche quello tra Stefano Lai e Sebastiano Argiolas, entrambi imbattuti, che potrebbe risultare interessante ed equilibrato.

A Sestu

Prima di affrontare il 25enne di Elmas, allenato dal padre Stefano, sabato scorso Lai è salito sul ring di Sestu per liquidare per k.o. tecnico in 1’45” il pittoresco Superwelter scozzese Stuart Maxwell (43 anni, 2 match da pro) un un test forse poco probante. Prima di lui, il peso gallo Fabio Crobeddu aveva debuttato senza canottiera mettendo anche lui k.o. nella prima ripresa (meno di due minuti) il Mosca irlandese Jeremiah McElligott.

Nella stessa riunione allestita dall’Acadmia Pugilistica Sardegna al PalaKopron di Sestu, tra i match Élite successi di Luca Manca ai punti su Giulio Marras nei 64 kg, di Salvatore Sarai su Jonathan Deriu (57/60 kg) e di Andrea Pisano su Nicola Sardu (60 kg), Tra gli Youth 54 kg, un altro pugile di casa, Francesco Pinna, ha battuto ai punti il lombardo Manuel Formenti (Acc. Pug. Rozzano).

