Lai: grazie Tharros, adesso mi fermo   

Per la Tharros, a pochi giorni dalla tranquilla salvezza nel torneo di Promozione con la formazione maschile e quelle femminile e Under 18 ancora in corsa per gli obiettivi stagionali, è già tempo di pensare al futuro. A partire dalla guida tecnica, che cambierà. Dopo due campionati si divideranno le strade con il tecnico Antonio Lai. È lo stesso allenatore a confermare l’addio, già comunicato alla società. «Dopo due stagioni molto stressanti – commenta Lai – ho bisogno di un attimo di pausa. Mi fermerò per un anno, mi metterò a studiare e in futuro si vedrà. Lascio una squadra che nel tempo, grazie ai ragazzi e lo staff, è diventata un gruppo bellissimo e questa è la soddisfazione più grande. Ringrazio la società per l’opportunità che mi ha concesso. Ora ho bisogno di una pausa». Per venerdì alle 19, invece, nella sede di via Consolini a Oristano, la Tharros ha organizzato un’assemblea pubblica, al quale sarà presente anche l’assessore allo Sport Antonio Franceschi, per parlare del presente e delle prospettive. Ci sono voci di possibili nuovi ingressi in società. «Stiamo aspettando la riunione per capire – afferma il patron Tonio Mura – ben vengano se possono aiutarci a migliorare la situazione attuale. Venerdì vedremo se si tratta solo di voci. Noi siamo aperti a tutte le soluzioni. L’importante è che si faccia il bene della Tharros, magari ripartendo dai giovani». (g.pa.)

