L’intervista.
07 gennaio 2026 alle 01:00

Lai frena sulle ricandidature «Senza Pd non c’è governo»  

«Senza Pd non c’è governo stabile, non c’è riforma possibile, non c’è futuro credibile per la Sardegna». In un’intervista, il segretario dei Dem sardi, Silvio Lai, rivendica il ruolo del suo partito nella maggioranza di centrosinistra alla Regione. «Una coalizione», dice, «non un rapporto personale tra segretari o leader». Quanto alla ricandidatura di Alessandra Todde, che ha già fatto più di un passo in avanti, Lai dice: «Non ci sono automatismi in politica. Le candidature si valutano a fine legislatura».

a pagina 5

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Nel carcere di Massama esplode la rivolta

Proteste per l’arrivo di 80 detenuti da Nuoro e Roma: arredi distrutti, allagato un piano. Sindacati in allarme 
Valeria Pinna
Intervista

«La sanità richiede una guida a tempo pieno»

Silvio Lai a tutto campo sui nodi dell’Isola. E frena sulle ricandidature per le prossime regionali 
Roberto Murgia
La storia

«Quarant’anni senza Aldo: nessun rancore»

Cristiano Scardella: mio fratello morì dopo sei mesi in cella da innocente, chi lo fece arrestare non si è mai scusato 
Marco Noce
Maltempo

Arriva la neve Desulo e Fonni a -6 aspettando i turisti

Nella morsa del gelo artico oggi il Bruncu Spina e tutta la Barbagia 
Gianfranco Locci
Città del Vaticano

Leone cala il sipario sul Giubileo dei due Papi «È il momento della pace»

Monito sui «deliri di onnipotenza» Alla celebrazioni anche Mattarella  