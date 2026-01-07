Lai frena sulle ricandidature «Senza Pd non c’è governo»  

«Senza Pd non c’è governo stabile, non c’è riforma possibile, non c’è futuro credibile per la Sardegna». In un’intervista, il segretario dei Dem sardi, Silvio Lai, rivendica il ruolo del suo partito nella maggioranza di centrosinistra alla Regione. «Una coalizione», dice, «non un rapporto personale tra segretari o leader». Quanto alla ricandidatura di Alessandra Todde, che ha già fatto più di un passo in avanti, Lai dice: «Non ci sono automatismi in politica. Le candidature si valutano a fine legislatura».
