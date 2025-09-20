Lai e Todde, domani il primo faccia a faccia 

Ieri il primo contatto telefonico, domani probabilmente il primo faccia a faccia: Silvio Lai e Alessandra Todde non hanno certo bisogno di conoscersi (sono stati anche deputati insieme, benché solo per un anno e mezzo), ma da due giorni il loro rapporto è cambiato radicalmente. Lei continua a essere la presidente della Regione, lui è (ri)diventato il segretario del Pd sardo, primo azionista della maggioranza che sostiene la governatrice pentastellata. Non è una questione personale, ovviamente, ma dall’esito della loro collaborazione dipenderà, in buona parte, la qualità dell’azione di governo del Campo largo in Sardegna.

Nel silenzio dei diretti interessati, quel che filtra dai rispettivi entourage sui loro scambi, all’indomani dell’elezione di Lai nell’assemblea di venerdì a Tramatza, è all’insegna della cordialità. La presidente ha mandato al neo segretario un messaggio di congratulazioni caloroso, ed entrambi hanno concordato sull’esigenza di vedersi quanto prima. Dovrebbe accadere già domani, anche perché Lai sarà a Cagliari per partecipare in prefettura alla commissione sulle periferie. Non è ancora definito l’orario dell’incontro, ma salvo contrattempi l’occasione si troverà.

Nella sua prima vita da segretario, Lai ha mostrato capacità di federatore di voci distinte, nel partito come nella coalizione. Anziché una linea d’attacco su Todde, è più probabile che cerchi di aiutarla con proposte e spunti programmatici. Su questi ultimi, in particolare, il partito dovrebbe fare il punto – nelle intenzioni del segretario – in una conferenza da convocare entro il mese di novembre. Nelle precedenti esperienze di governo della Regione, il Pd si trovava ad avere in casa il presidente (anche se si trattava sempre di figure con elevato grado di autonomia dal partito: Renato Soru prima, Francesco Pigliaru poi). Stavolta invece la governatrice è espressione del Movimento 5Stelle, e questo comporta un lavoro ulteriore per tradurre in azione concreta gli orientamenti dei Dem. Se poi questo nuovo contributo all’operato della Giunta si tradurrà anche in una nuova squadra di assessori, si vedrà: per ora il rimpasto non è la prima richiesta del Pd.

Poi c’è il fronte della coalizione: Lai presumibilmente riprenderà a occuparsi della tenuta dell’alleanza, e magari anche del suo allargamento. Perciò, prima ancora di eventuali vertici di maggioranza, nei prossimi giorni sentirà i leader di tutte le forze del Campo largo (sia quelli rappresentati in Consiglio regionale che quelli rimasti fuori) per organizzare degli incontri bilaterali destinati a rinsaldare i rapporti col Pd. Dopodiché, come già annunciato nella direzione regionale del 12 settembre, proverà a ricucire con quegli esponenti usciti dal partito per aver sostenuto Soru, anziché Todde, alle ultime Regionali. «Porte aperte», ha detto; e a maggior ragione promette di intensificare il dialogo con quell’area interna (i Popolari, vicini a Paolo Fadda e al sindaco di Iglesias Mauro Usai) che dopo l’ultimo congresso aveva scelto di rimanere fuori dagli organismi dirigenti, per protesta contro il mancato rinnovamento generazionale. Almeno nei suoi propositi, Lai mira a una segreteria realmente unitaria.

Proprio il rinnovamento mancato, intanto, sta suscitando un intenso dibattito sui social media. Molti, in particolare, hanno commentato il post pubblicato su Facebook da Alessandro Frongia, ventunenne segretario cittadino di San Sperate, che – senza contestare Lai in sé, e anzi precisando: «Gli auguro il meglio, è il mio segretario e lo sosterrò» – ha posto una questione di fondo: «Come dovremmo percepire noi giovani l’elezione di un segretario che aveva già ricoperto questo ruolo nel lontano 2009? Davvero in 16 anni non si è trovata un’altra persona, un altro volto, un’altra generazione pronta a raccogliere il testimone? Parliamo sempre di rinnovamento, di futuro, di giovani… e poi quando si tratta di scegliere, si torna indietro di sedici anni. Nel 2009 io avevo 5 anni».

Sempre su Facebook, e con toni altrettanto pacati, ha scritto anche Emiliano Deiana, ex presidente dell’Anci ed ex sindaco di Bortigiadas, con un post che suona invece in favore di Lai: «Ho letto i commenti critici e li rispetto», ha affermato, senza replicare direttamente né a Frongia né ad altri, avvertendo però che «buttare il Pd in una lunga e cruenta stagione congressuale» sarebbe stato un errore. Specie per «il ruolo che il partito di maggioranza relativa deve svolgere», rispetto alla Giunta e in vista delle prossime Politiche. Inoltre, «in un’epoca in cui i segretari regionali dei partiti hanno investiture dai leader nazionali senza processi democratici, il Pd, con tutti i suoi limiti, attua la democrazia ed elegge i propri organismi con primarie aperte, organismi che venerdì, altrettanto democraticamente, hanno assunto collegialmente una determinazione di serietà e di responsabilità».

Quanto al neo segretario, nel post Deiana definisce la sua relazione di Tramatza «di un livello incommensurabilmente più alto del livello medio del dibattito pubblico isolano», per poi concludere: «Un giorno, se avete voglia, andate a leggervi il lavoro immane che Silvio Lai ha fatto da presidente della Commissione d’inchiesta sulla Moby Prince».

