Lai e Demontis vincono per Sara 

Pochi giorni dopo aver timbrato a Brescia il nuovo personale di 11”99 (a 44 anni!), Daniela Lai si è presa il successo sui 100 metri nel corso della manifestazione “Un sorriso per Sara”, disputata al Cus Cagliari in memoria di Sara Satta, in contemporanea con Ateneika. La velocista della Cagliari Atletica Leggera si è imposta in 12”39, favorita dalla falsa partenza di Elisa Marcello (12”23, con vento -1,5 in batteria). Stesso discorso in campo maschile: successo in 11 netti (-0,8) per Daniele Pisanu (Delogu Nuoro), con infortunio per il consocio Riccardo Unali, il migliore in batteria in 11”15 (-2,2). Nell’asta Andrea Demontis (Cus cagliari) ha saltato 5 metri, con qualche esperimento e mancato di poco primato sardo (5,11). Personali per Riccardo Zaottini (Ichnos, 4,50) e Lavinia Impagliazzo (Cus Cagliari) a 3,00. L’ottocentista Ithocor Meloni ha migliorato il personale: 1’51”58 per il sangavinese della Pro Patria a soli 8 centesimi dal minimo per il challenge assoluto. Sui 400, successi dell’amsicorina Patricia Imprugas (55”61) e Mattia Piredda (Gonone Dorgali, 49”97). Nel getto del peso, solita buona prestazione di Elisa Pintus (Cus Cagliari) con 13,96. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA