Lai: «Dobbiamo preparare personale specializzato» 

«Le sinergie tra gli assessorati regionali ci sono però è vero, c’è poco incontro tra imprese e chi chiede lavoro. Eppure l’offerta ci sarebbe, ma di personale specializzato, perché le imprese non riescono a trovarlo». Assessora al Lavoro da circa due mesi, cioè dal rimpasto che le ha dato l’incarico che fu di Alessandra Zedda, Ada Lai ne è convinta: «Si deve formare quel personale specializzato, per questo la Regione finanzia ad esempio il nuovo master in Ingegneria aerospaziale. Ci sono inoltre settori dell’economia come la nuova energia, e tanti mestieri nuovi. Le imprese sarde stanno cercando di crescere, l’agricoltura deve avere una svolta tecnologica. Queste sono le direzioni in cui dobbiamo muoverci».

L’assessora Lai sa bene di avere i fondi, «anche grazie al Pnrr», per organizzare buone iniziative di formazione professionale: «È fondamentale trattenere qui i laureati sardi, troppi dei quali devono tuttora emigrare. So bene che l’indice di occupabilità dei nostri laureati è basso, nella classifica del Censis e nella realtà, ma so anche che i giovani formati in un settore e l’impresa s’incontrano poco». Per questo, Ada Lai assicura che «si proseguirà con i job day , le iniziative per far conoscere appunto chi produce e chi sa lavorare per produrre, ed è risoluta nel modificare i Centri per l’impiego: «Il laureato deve poter andare allo sportello e comunicare le proprie competenze, dev’essere un momento d’incontro. E le aziende devono farci sapere quali figure si debbano formare». In questo senso, la Regione è risoluta nel potenziare la collaborazione con i due Atenei esistenti nell’Isola: «Sono le prime entità di alta formazione della Sardegna». (l. a.)