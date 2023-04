Lagune aperte Primo maggio tra i pescatori  

Tra la laguna e la spiaggia. Sarà lo scenario della fiera del "Primo maggio. Laguna aperte" in programma alla cooperativa pescatori Tortolì. Sessanta stand di artigiani con hobbisti ed espositori da tutta la Sardegna, street food di terra e di mare, prodotti tipici con le eccellenze del territorio, birrifici artigianali e tanta musica. Sono gli ingredienti dell'evento giunto alla sua terza edizione. Gli anni precedenti ha riscosso grande successo, in tanti hanno trascorso la festa dei lavoratori in uno scenario mozzafiato ai margini della splendida cornice naturale dei 170 ettari della laguna san Giovanni, tra flora e fauna. Dal pomeriggio musica rock con un concerto organizzato dall'associazione Artisti Ogliastra. Sul palco saliranno i Rockin’ papas, Bona festa social band, Lagoona e The X Files. L'appuntamento con la fiera del primo maggio, lagune aperte è a partire dalle 10.30. (f. me.)

