Lagune aperte, la fiera del 1 maggio alla coop pescatori 

Ottanta stand di espositori da tutta la Sardegna, streetfood di terra e di mare, prodotti tipici con le eccellenze del territorio, birra artigianale e tanta musica. Sono gli ingredienti della terza edizione della «Fiera del 1 maggio. Lagune aperte» organizzata dalla cooperativa pescatori di Tortolì e patrocinata. Nel giorno della festa dei Lavoratori l'appuntamento è con i pescatori nel suggestivo scenario tra i 170 ettari della laguna San Giovanni e il mare della Capannina. Ci sarà anche la possibilità di percorrere il sentiero naturalistico dove si allevano le ostriche, osservare gli impianti di cattura e l'allevamento del pesce. «Un evento per noi simbolo dell'apertura alla stagione, che vuole essere un momento di condivisione e accoglienza», dice il presidente della Coop Pescatori Tortolì, Luca Cacciatori. «Abbiamo avuto un bel riscontro con l'adesione di tanti artigiani, speriamo di replicare il successo delle precedenti edizioni e trascorrere una giornata di festa in serenità». Dal pomeriggio ci saranno diverse band ogliastrine che si esibiranno in un concerto di musica rock organizzato dall'associazione Artisti Ogliastra. Sul palco saliranno i Rockin’ papas, Bona festa social band, Lagoona e The X Files. Per l’occasione sarà a disposizione un trenino per raggiungere la peschiera. (f. me.)

