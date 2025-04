Lagune aperte in peschiera tra musica, arte e delizie 

Il primo maggio a Tortolì torna "Lagune Aperte", una delle manifestazioni più amate. La storica peschiera San Giovanni apre le sue porte ai visitatori per un evento ormai rodato che unisce gastronomia, musica, artigianato e natura.

Organizzata dalla Cooperativa Pescatori, con la direzione artistica dell’Associazione Artisti Ogliastra, propone un fitto programma per l'intera giornata. Musica live, concerti, performance e jam session con la partecipazione di decine di artisti e musicisti del panorama locale. Non mancherà lo street food con tante prelibatezze accompagnate da birre artigianali. A fare da cornice all'evento artigiani con bancarelle di cucito creativo, ceramica, gioielli fatti a mano e prodotti tipici. Anche quest'anno navette gratuite accompagneranno i visitatori alla laguna, con aree per famiglie e pet friendly. Bandita la plastica.

«Lagune Aperte non è solo una festa, è una dichiarazione d’amore per il nostro territorio» dice il presidente della cooperativa Luca Cacciatori. «Ogni ostrica, ogni nota musicale, ogni piatto servito racconta una Sardegna che ha il coraggio di essere se stessa, senza filtri». Il suo braccio destro, la vice Donatella Contu: «Ogni piccolo dettaglio ha un’anima: dai materiali compostabili fai piatti che raccontano storie di mare e memoria». Il direttore artistico Gilberto Ligas: «Lagune Aperte è diventata una vera agorà culturale».

RIPRODUZIONE RISERVATA