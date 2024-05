Lagune aperte, in migliaia alla Coop pescatori 

Lagune aperte si conferma un successo, la quinta edizione della manifestazione chiude con migliaia di visitatori. Una grande festa all'insegna della convivialità. Il tempo incerto non ha scoraggiato le tantissime persone di che hanno scelto di trascorrere il 1 maggio alla cooperativa pescatori. Street food con prelibatezze della laguna e non solo, stand di artigiani e hobbisti e tanta buona musica grazie alla collaborazione con l'associazione Artisti Ogliastra. Più che soddisfatti gli organizzatori, il presidente della cooperativa Luca Cacciatori e la vice Donatella Contu: «Una bella giornata di festa all'insegna della spensieratezza. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato rendendola possibile». Famiglie con bambini, giovani, persone di tutte le età. Tutti entusiasti anche per le gite in battello alla scoperta della laguna e dell'allevamento delle ostriche. La musica live ha dato quel qualcosa n più con l'esibizione di diverse band ogliastrine che hanno spaziato in vari generi musicali, tra questi anche un giovanissimo violinista. Gilberto Ligas presidente dell'Associazione Artisti Ogliastra anche quest'anno si è occupato della direzione artistica: «C'è stata una bella sinergia con la cooperativa, un evento molto bello con tante persone che hanno apprezzato, un'atmosfera straordinaria».

