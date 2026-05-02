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Tortolì.
03 maggio 2026 alle 00:05

Lagune Aperte, gran folla alla vetrina dell’ittiturismo 

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Una giornata da incorniciare per “Lagune Aperte”, che anche quest’anno ha richiamato in Peschiera visitatori da tutta l’isola. Il Primo Maggio organizzato dalla Cooperativa Pescatori Tortolì si conferma un format vincente: cinquanta banchi, street food, artigianato, tredici concerti dal vivo, con sessanta musicisti, hanno animato l’area per tutta la giornata. Spazio al divertimento per tutte le età, con baby parking, area pet friendly, attività dedicate all’educazione ambientale, da sempre punto centrale dell’iniziativa. Apprezzate le visite guidate e i giri in battello nello stagno, alla scoperta dell’ecosistema e del lavoro dei pescatori, attivi da oltre 70 anni. E poi la passeggiata ecologica e naturalistica attorno alla laguna. Si sono potute gustare le prelibate ostriche e cozze, le mazzancolle della laguna, il pesce fritto e poi il must, la bottarga. Ma anche street food di ogni genere.

Un valore aggiunto è stato dato dalla musica: la consolidata partnership artistica con l’Associazione Artisti Ogliastra, guidata da Gilberto Ligas, ha portato in Peschiera una vera e propria rassegna musicale. Confermato anche l’impegno ambientale, con espositori coinvolti in un protocollo per ridurre la plastica monouso e un percorso informativo dedicato al rispetto del mare. Soddisfatto il presidente Luca Cacciatori: «Una bella partecipazione. Un ottimo avvio di stagione, siamo contenti». Un risultato significativo anche alla luce dei danni causati dal ciclone Harry, che aveva duramente colpito l’allevamento di ostriche, imponendo nuovi investimenti. «Lagune Aperte, conclude, è il nostro modo per restituire alla comunità ciò che negli anni abbiamo costruito insieme».

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