Lagune Aperte, festa in peschiera 

Torna Lagune Aperte il primo maggio alla peschiera San Giovanni. Per l'ottavo anno la manifestazione organizzata dalla Cooperativa Pescatori di Tortolì, gustosa anteprima degli appuntamenti estivi, propone una giornata ricca di appuntamenti per tutti i gusti e le età. Dalle 10.30 alle 21 sarà un susseguirsi di sapori, suoni, emozioni.

Venerdì saranno cinquanta i banchi tra cucina della Cooperativa, street food di terra, birrifici artigianali ogliastrini e artigianato sardo, tredici concerti dal vivo e un’area interamente dedicata ai bambini. sarò attivo anche un servizio navetta dalle 11 alle 19.30 per facilitare l’afflusso dei visitatori.

Tra le attività più attese, i giri in battello all’interno della laguna, con percorsi guidati che permetteranno di osservare da vicino gli impianti di allevamento e le specie ittiche locali, tra cui ostriche, orate e spigole. Per chi preferisce restare a terra, sono in programma anche visite guidate a piedi, previste alle 10.30 e alle 11.15, dedicate alla scoperta della flora, della fauna e della storia dell’area.

La partnership artistica con l'Associazione Artisti Ogliastra, inaugurata nel 2024 e consolidata nelle edizioni successive, porta quest'anno in Peschiera in occasione di Lagune Aperte una vera rassegna musicale con tredici band che si alterneranno sul palco per circa sessanta musicisti e un repertorio che attraversa canzone d'autore, folk, rock, pop e sperimentazione.

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