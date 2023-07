Laguna off limits, è polemica 

C’è un blocco nel collegamento via mare tra il golfo di Palmas e il canale di San Pietro: è la laguna di Sant’Antioco dove da qualche anno ormai esiste un divieto che impone di non navigare nel canale. La causa è un’incompiuta diventata l’emblema dell’inefficienza della burocrazia. Basterebbero 200 mila di euro per ultimare i lavori e segnalare con apposite boe il canale, le opere erano state affidate dalla Provincia ma i soldi non sono bastati.

Soldi finiti

«Tra i compiti della Provincia non c’è quello di fare opere a mare – spiega il commissario dell’ente Mario Mossa – non siamo noi i responsabili di questa cosa che ancora oggi non capisco come sia finita tra le incombenze di questa Provincia. Lo definirei un atto di cortesia quello che ha visto l’ente fare un dragaggio utilizzando un finanziamento regionale. Su sollecitazione del sindaco ho verificato la situazione e ho visto che non ci sono soldi che avanzano dal ribasso d’asta, quindi non ho potuto fare altro che, assieme a lui, sottoscrivere una richiesta congiunta alla Regione, affinché si possa intervenire al più presto». Il tempo passa e il problema esplode soprattutto durante i mesi estivi quando aumenta il traffico via mare e soprattutto i diportisti devono circumnavigare l’isola per andar verso Carloforte o Portoscuso, e viceversa. «Non ho dichiarazioni da fare in merito a questa vicenda – dice il sindaco Ignazio Locci – se non sottolineare il fatto che abbiamo attivato una buona interlocuzione con l’assessorato regionale e contiamo di risolvere al più presto la questione. Credo siamo vicini alla definizione del problema».

Le polemche

Intanto, arriva la protesta dei diportisti. «Sembrerebbe che alle istituzioni non interessi mettere il canale in sicurezza – dice Gianni Pitzianti, presidente del Club Nautica Sant’Antioco – questo canale potrebbe dare lustro a tutto il territorio dal punto di vista turistico ed economico. Purtroppo dobbiamo circumnavigare l’isola con maggiore spesa di carburante e anche maggiore rischio perché costretti a passare in mare aperto. È arrivato il momento che le istituzioni diano risposte». Recentemente i diportisti hanno costituito un coordinamento proprio per portare avanti in modo congiunto le loro istanze. «Siamo circa 300 – precisa Gianni Inguscio che oltre a presiedere un circolo di diportisti è anche capogruppo di maggioranza – non ci interessa andare a vedere di chi è la colpa, piuttosto dobbiamo assumere la decisione, Comune, Provincia e Regione, che quest’opera va terminata. Il banale importo che manca, banalizza addirittura l’importanza di questa strada del mare che serve per unire tutti i comuni costieri, da Teulada a Carloforte, passando proprio dalla laguna di Sant’Antioco».

