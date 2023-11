Laguna, museo a misura di disabile 

Diventerà un luogo accessibile a chiunque, verrà abbattuta ogni barriera fisica e cognitiva e gli spazi espositivi potranno essere ammirati anche da chi non può utilizzare tutti i sensi: il Museo della Laguna di Capoterra è pronto per la rivoluzione che lo trasformerà in una struttura ultra moderna. Non solo interventi di tipo architettonico: grazie al bando del Pnrr che porterà al MuLag 500mila euro, la cooperativa Gea Ambiente e Turismo che lo gestisce potrà organizzare un progetto di formazione destinato ai propri operatori, agli insegnanti delle scuole e alle cooperative sociali.

I lavori

Tra gli interventi che prenderanno il via nei prossimi giorni nel museo che ha sede a Casa Spadaccino – oltre alla rimozione di alcuni -problemi strutturali e i lavori per realizzare nuovi allestimenti interattivi - c’è anche la realizzazione di una nuova attrazione che permetterà ai visitatori di conoscere meglio l’ecosistema della laguna di Santa Gilla: uno speciale batiscafo che mostra la flora e la fauna acquatica del territorio.

Giovanna Cocco, direttrice del MuLag, spiega l’obiettivo della cooperativa che gestisce il museo: «Puntiamo ad avvicinarci il più possibile a una struttura senza alcun tipo di barriera, dove non ci siano più ostacoli che impediscono al visitatore di vivere a pieno l’esperienza di conoscere da vicino lo straordinario mondo della laguna. Per essere in grado di offrire una visita totalmente inclusiva la prossima settimana prenderanno il via le attività formative incentrate sull’accessibilità al museo delle persone con disabilità cognitive, un progetto di formazione ad ampio spettro grazie al contributo di partner specializzati. Gli interventi in programma, coordinati dall’educatore museale e storico dell’arte Marco Peri, mireranno a fornire una panoramica ampia sul tema dell’inclusione e dell’accessibilità culturale per coinvolgere ipovedenti e non vedenti, persone con disabilità sensoriali e cognitive».

In campo

Carlotta Puddu, referente scientifica del MuLag, spiega come la formazione in realtà sia già cominciata visitando altri musei nazionali: «Strutture come il Mart di Rovereto, il Muse di Trento, i Musei civici di Verona, il Mambo e il Tolomeo di Bologna ci hanno permesso di approfondire il tema dell’inclusione nei musei, negli ultimi mesi abbiamo anche incontrato cooperative e fondazioni e conosciuto progetti sociali che ci hanno lasciato una importante esperienza formativa».

Soddisfatto il sindaco Beniamino Garau: «Il MuLag è un museo attento alle esigenze delle persone più fragili, con questi fondi gli spazi espositivi saranno ancora più inclusivi».

RIPRODUZIONE RISERVATA