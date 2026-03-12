“Laguna Blu”, il film 

Richard ed Emmeline, lontani cugini, naufragano bambini su un'isola tropicale deserta nel Pacifico meridionale con il cuoco di bordo, Paddy Burton. Dopo la morte del vecchio, i due crescono da soli, affrontando l'adolescenza, la scoperta del sesso, l’amore e la genitorialità in un ambiente incontaminato. Sarà tutto un sogno? “Laguna Blu” è il film cult del 1980, diretto dal regista Randal Kleiser e tratto dal romanzo “La laguna azzurra” dello scrittore del primo ‘900 Henry De Vere Stacpoole, che Rai Movie ripropone questa sera alle 23. Protagonisti Christopher Atkins e l’allora quindicenne Brooke Shields, che diventò, ancora adolescente, una diva planetaria.