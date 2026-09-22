«Laguna a rischio con la discarica» 

Alto rischio di inquinamento: il Comune di Sant’Antioco dice “No” al progetto per la realizzazione di un impianto di smaltimento controllato per rifiuti speciali in località “Su Giri de sa Murta”, nel territorio di San Giovanni Suergiu.

Le osservazioni

L’amministrazione comunale, nell’ambito del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni da parte della Regione, ha presentato le proprie osservazioni, ponendo al centro della sua iniziativa la tutela ambientale, naturalistica, economica e territoriale della comunità focalizzando la sua attenzione sulla “sua” laguna. Particolare attenzione viene riservata alla possibile interferenza dell’impianto con le acque sotterranee e superficiali e, più in generale, con il sistema costiero e lagunare. «La tutela della laguna rappresenta per un interesse primario - ha detto il sindaco Ignazio Locci - in considerazione non soltanto del valore naturalistico del suo ecosistema, ma anche delle attività economiche, produttive, turistiche e identitarie che dipendono direttamente dalla qualità delle acque. Il rischio, è la possibilità che i reflui della discarica possano confluire, seguendo i percorsi naturali dei rii esistenti e delle falde, nella Laguna di Sant’Antioco. Questo pericolo esiste in quanto lo stesso soggetto proponente, stando alle carte presentate, non è in grado di stabilire l’esatto percorso dei reflui, quindi non è in grado di escluderlo».

È proprio l’incertezza sulla direzione locale della falda e sui possibili recapiti finali delle acque a rappresentare, secondo il Comune, uno degli elementi di maggiore preoccupazione. La mancata conoscenza compiuta dei percorsi idrici, per l’amministrazione comunale, non può essere considerata una condizione sufficiente per escludere eventuali conseguenze sul sistema lagunare.

La zona

«Un ecosistema fragile e di tale rilevanza – prosegue il sindaco – non può essere esposto alle conseguenze di eventuali cedimenti, malfunzionamenti o perdite di efficienza dei sistemi di contenimento di una discarica destinata a permanere nel territorio per decenni. In presenza di conseguenze potenzialmente gravi, persistenti e difficilmente reversibili, la tutela della Laguna deve prevalere sull’introduzione di una nuova fonte di rischio ambientale. La laguna costituisce infatti un ambiente di grande rilevanza ecologica, nel quale sono presenti e proliferano numerose specie ittiche e marine che utilizzano le acque lagunari per alimentazione, accrescimento e, per alcune di esse, riproduzione. La presenza di tale fauna non può essere considerata un elemento marginale rispetto alla valutazione dell’intervento». La posizione dell’amministrazione di Sant’Antioco si inserisce dunque nel procedimento autorizzativo con una richiesta di particolare attenzione agli effetti che potrebbe determinare sul sistema delle acque e sul territorio.

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