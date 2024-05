L’agrivoltaico? Il parco è più grande dell’abitato di Furtei 

L’agrivoltaico in Marmilla ha un formato extra-large: la superficie del progetto per l’impianto appena presentato alla Regione supera per dimensioni quella del paese che lo dovrebbe ospitare. Le carte sono disponibili da qualche giorno: il parco è stato progettato tra Sanluri e Furtei e i cavidotti arriveranno alla località di Santu Miali, in una cabina prossima alla centrale idroelettrica. Presentato dalla ditta Av Sanluri Srl, l’impianto fotovoltaico a terra da 16 MWp copre 37 ettari di campagne: il comitato locale contro la speculazione energetica Su entu nostu ha fatto i calcoli delle superfici e in questi giorni sta valutando le carte. A denunciare la faccenda sui social è stato il sindaco di Villanovaforru Maurizio Onnis.

La zona

I pannelli fotovoltaici sarebbero adiacenti alla strada provinciale 48 (Villacidro - Furtei) e verrebbero distribuiti tra Sanluri, (107 particelle di territorio comunale) e Furtei (2) e i cavidotti quasi completamente per le campagne di Furtei, con 88 particelle interessate (9 a Sanluri), per giungere alla cabina di Santu Miali, distante in linea d’aria cinque chilometri dal sito. L’impianto produrrà circa 34 GWh all’anno. Pur essendo di dimensioni ridotte rispetto a impianti simili proposti nel guspinese, l'area coperta supera quella dell'intera area urbana di Furtei e questo dato solleva dubbi e preoccupazioni. «Il cambiamento del nostro paesaggio sarà inenarrabile – racconta preoccupata Maria Pasqua Meloni, medico e componente del comitato Su entu nostu –. Gli ecosistemi verranno stravolti per via di impianti e opere di connessione». L’esempio di come il territorio viene modificato arriva da qualche chilometro di distanza: «Per posizionare una torre anemometrica che poi è stata abbattuta dal vento nel territorio di Sanluri hanno eliminato le piantagioni di grano dai terreni», denuncia Meloni.

Gli scenari

Marco Pau, tra i fondatori del comitato chiede che si acceleri con l’approvazione della legge in Consiglio regionale: «Nel disegno di legge vengono bloccate le realizzazioni, ma non le autorizzazioni. Nella fattispecie, questo progetto è di competenza regionale perché al di sotto del limite previsto dalla competenza nazionale. Bisognerebbe ritoccare il disegno di legge anche sotto questo aspetto e bloccare le autorizzazioni». L’amministrazione di Furtei prende tempo: «Stiamo valutando le carte per capire se poter fare osservazioni», dice il sindaco Nicola Cau. Pau aggiunge: «Se il proprietario del terreno non dovesse cedere, la norma prevede che la società possa procedere con un esproprio motivato dalla “pubblica utilità”, eppure i profitti andrebbero alla società privata e non pubblica, una situazione aberrante». Maria Pasqua Meloni aggiunge: «All’assalto partecipano anche cittadini sardi che vogliono l’agrivoltaico nel loro terreno, questi sono atti individuali di egoismo personale senza alcun interesse per la comunità». Il comitato spera che la Regione respinga il progetto che ricade in una zona storicamente importante: «Nelle immediate vicinanze si trova la famosa collina de S’Occidroxiu, teatro della battaglia di Sanluri del giugno del 1409, dove ogni due anni si ripropone una commemorazione», sottolinea Meloni. «Questo conferma il fatto che chi presenta questi progetti non conosce nulla del territorio. L’obiettivo fissato dall’Unione europea per l’Italia è di installare 70 Gigawatt di capacità da energie rinnovabili. I progetti presentati in Sardegna da soli basterebbero per arrivare a sessanta. È un impegno che deve ricadere solo sulla nostra Isola?», si chiede Pau.

RIPRODUZIONE RISERVATA