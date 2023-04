L’agricoltura va in vetrina 

Arborea si prepara alla Fiera dell’agricoltura, in programma sabato 22 e domenica 23 aprile nel centro fieristico della strada 19 est. In arrivo da tutta Italia un centinaio di espositori del mondo agricolo e zootecnico per presentare al pubblico le innovazioni tecnologiche e illustrare i progetti avviati sul territorio.

Il programma

Confermati gli appuntamenti storici della Fiera: la 38esima mostra mercato delle macchine e dei componenti dell’agricoltura, la 20esima edizione della fiera regionale orto florovivaistica “Floroviva”, con le migliori produzioni di piante e fiori della Sardegna e la 39esima mostra regionale dei bovini di razza frisona italiana, a cura dell’Associazione allevatori della Regione, dell’Anafibj e dell’Aia, in cui verranno premiati gli allevatori e i capi bovini. Grande attesa per la 35esima Sagra della fragola, che si svolgerà domenica 23 alle 16, dove si potranno degustare le fragole di Arborea con la panna della 3A. Confermato il prezzo dei biglietti di accesso alla Fiera, che sarà di 3 euro. L’inaugurazione è prevista sabato 22 alle 11.

Le adesioni

Il Comune sta raccogliendo le ultime adesioni delle aziende espositrici, con la collaborazione della Pro Loco. «Gli espositori saranno ospitati nelle aree attrezzate all’esterno e nei due ampi padiglioni coperti», anticipa il presidente dell’associazione Paolo Sanneris. «I volontari accoglieranno i visitatori con una postazione di street food e domenica 23 con la rassegna gastronomica “A tavola in fiera”: il menù è composto da prodotti di Arborea», aggiunge. Presenti anche gli stand delle altre realtà organizzatrici della Fiera, la Cooperativa produttori Arborea, la 3A Latte Arborea e la Banca di Arborea.