L’agricoltura? Se è inclusiva è più bella 

Dalla terra alla comunità, una svolta potenziale del lavoro dei campi verso la dimensione di una società inclusiva, un segnale di fiducia nell’agricoltura del futuro. Una rete pubblico-privata che, avviata nel 2024 da Agris, Anci e Laore, coinvolge una trentina di persone legate al mondo della disabilità, dell’economia alternativa, alle donne vittime di violenza, a soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione, ai disoccupati, un’opportunità concreta di reinserimento sociale e lavorativo. L’accoglienza è riservata a cooperative e fattorie sociali, agriturismi, il Gal Linas, il Ceas di Ingurtosu, volontari, centri di formazione. Un progetto dell’assessorato regionale all’Agricoltura finanziato per complessivi 150 mila euro.

I Comuni

Un anno di lavoro che ha impegnato tre enti del Campidano: al primo posto e al secondo della graduatoria delle nove proposte finanziate ci sono le cooperativa sociali Guspini, “Santa Maria” e “Alle Sorgenti”, al sesto posto il Comune di Arbus, capofila di 10 imprese private. Uniti nell’impegno dell’iniziativa “Tutti insieme per un’agricoltura inclusiva”, ciascuno però ha scelto un percorso diverso, mettendo in campo attività che integrano la produzione agricola con servizi socio-sanitari e inclusivi. «Il primo passo – ricorda l’assessora all’agricoltura di Arbus, Sara Vacca – è stato quello di un’indagine interna dei servizi sociali per individuare le fasce delle persone con sofferenza e ritardo mentale e con disabilità fisica. Sono risultati 58, tra i 15 e i 65 anni, gli assistiti che avremmo potuto inserire. La scelta è caduta su 15. Il passaggio è stato il coinvolgimento degli operatori disponibili ad ospitarli».

Riscatto verde

La strada intrapresa dalla cooperativa “Santa Maria” viaggia verso coloro che devono scontare una pena, quindi un patto col Tribunale. «“Riscatto verde” – ricorda la presidente, Carla Serpi – è il nome di battesimo della nostra idea progettuale. Nasce con la missione di offrire a persone in situazione di svantaggio, in particolare soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione disoccupati, un’opportunità concreta di reinserimento sociale e lavorativo. Siamo convinti che i partecipanti non solo potranno “scontare” la propria pena attraverso un percorso utile e costruttivo, ma avranno anche accesso a un corso di formazione certificata teorico-pratica nel settore agricolo, un tirocinio formativo presso le imprese partner del progetto».

Infine la cooperativa “Alle Sorgenti” che fa capo a Casa Ruth che si occupa di violenza contro le donne: «Una categoria per la quale il problema principale, una volta superata l’emergenza, è trovare lavoro», racconta la presidente, Gabriella Testoni. In questo caso il progetto è figlio di una collaborazione con la Coldiretti di Nuoro. «Abbiamo pensato – prosegue Testoni – di allargare i confini del Campidano, considerata sia la problematica sia anche l’importanza che rivestono tematiche comuni, dove le esperienze di singoli s’intrecciano tra di loro, favorendo percorsi utili a una piaga sociale sempre più diffusa».

Il ruolo di Agris

«Agrisociale – dice la responsabile del progetto, Maria Sitzia – punta a creare sinergie stabili tra soggetti pubblici e privati del settore, valorizzare le fattorie sociali, in particolare nelle aree interne. Con 500mila euro sono stati finanziati 10 progetti presentati da altrettante reti pubblico-private neo costituite. Tre nel Campidano».

