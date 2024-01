L’agricoltura sarda stritolata tra la siccità e la burocrazia 

Inizio d’anno da incubo per le imprese agricole della Sardegna. Con una temperatura che in alcune zone ieri ha superato i 20 gradi e con le restrizioni già imposte per la penuria delle scorte idriche, per diecimila aziende si materializza anche l’incubo dei mancati pagamenti del saldo dei premi Pac 2023, i fondi della Politica agricola comune. I problema? La difformità dei dati in possesso dell’agenzia nazionale Agea e le rilevazioni satellitari delle superfici aziendali. Associazioni in rivolta.

