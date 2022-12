L’agricoltura 5.0 con droni e robot  

Droni, sensori, robot, agrivoltaico, tecniche di micro-irrigazione, intelligenza artificiale ed energia nel mondo delle campagne: la Sardegna punta all’agricoltura 5.0, tramite innovazione, tecnologia, ricerca scientifica e aprendo così nuove strade facendo convivere la tradizione per dare vita a una vera transizione. Se n’è parlato, ieri al Thotel a Cagliari, durante l’incontro “Verso Agricoltura 5.0, Israele incontra la Sardegna”, organizzato da Confagricoltura e dall’ associazione “Chenàbura sardos pro Israele” e Momentum srl.

Nuove frontiere

«Siamo stati spinti a promuovere questa iniziativa da una sempre più crescente m ancanza di man odopera specializzata, dalle nuove normative che stanno intervenendo sulla riduzione dell’uso degli agrofarmaci in agricoltura, dalla necessità di armonizzare al meglio la gestione idrica ed energetica», afferma Paolo Mele, presidente di Confagricoltura Sardegna, «la soluzione di queste criticità deve muoversi di pari passo nell’assicurare produzioni di eccellenza, competitività delle aziende e una migliore qualità della vita di chi fa agricoltura, allevamento e pastorizia».Portare nei diversi territori nuove tecnologie e buone pratiche può incentivare il lavoro nelle campagne e soprattutto contrastare la crisi climatica, gestendo al meglio le risorse idriche ed energetiche.«Per la Sardegna l’agricoltur a è un settore fondam entale, guardando al passato, alla sua grande tradizione agropastorale, ma anche al futuro, alla modernizzazione di tecniche e usi, perché sempre più la capacità di produrre risorse alimentari sarà una sfida in un mondo globalizzato che cresce vorticosamente anche nei numeri e nella popolazione, c’è l’esigenza di un’ottimizzazione dei processi produttivi che renda sostenibili i costi di produzione aumentando i margini operativi per gli agricoltori e per tutto il mondo agropastorale sardo», ha commentato il presidente della Regione, Christian Solinas.

Armi israeliane

«Gli israeliani – ha aggiunto Yoav Motro, responsabile per il ministero dell’Agricoltura nella lotta alle cavallette in Israele – non si possono permettere il lusso dell’inefficienza. Abbiamo combattuto con successo l’invasione di cavallette nei luoghi dove questi insetti potevano impoverire milioni di persone. La nostra esperienza sul campo, durante queste diverse campagne, si è mostrata molto efficace, dobbiamo continuare a svilupparla per il bene di tutti».