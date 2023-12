L’agonia senza fine dell’ex asilo nido 

Continua tra l’indifferenza generale la lenta agonia dell’ex asilo nido in via Boito. Non bastavano gli incendi, le scorribande di ragazzini e la distruzione generale: adesso gli accessi di quella che sarebbe dovuta essere una scuola di eccellenza, sono pieni di rifiuti.

Gli incivili hanno ben pensato di abbandonare qualunque cosa non solo davanti ai cancelli divelti ma anche all’interno dove ci sono plastica, piatti, barattoli e altri rifiuti. Il tutto in una zona che continua ad assistere inerme alla situazione a cui, a quanto pare, non si riesce a mettere fine.

Il caseggiato dovrebbe ospitare la nuova sede del commissariato ma allo stato attuale questo intervento sembra molto lontano. Prima di iniziare i lavori si dovrà portare via tutto quello che c’è di distrutto all’interno. Ultimamente hanno dato segni di cedimento anche i vecchi pali della luce in legno che pendono pericolosamente all’ingresso dove improvvisate gattare si avventurano per lasciare i pasti per i mici che hanno trovato dimora dentro la scuola.

L’asilo era stato chiuso nel 2006 per la lavori di ristrutturazione. L’intervento durò sei anni, poi nel 2009 i vandali distrussero porte e vetrate, imbrattato i muri, portato via parti in rame e danneggiato i tubi dell’impianto di riscaldamento e i cavi elettrici. Da qui un nuovo intervento per sistemare le cose, concluso nel 2013. Poi l’abbandono. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA