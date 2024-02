L’agonia di Villa Muscas, gioiello perduto 

La bellezza e il suo abbandono. Piccole statue sfregiate, libri inzuppati di calcinacci, un bellissimo carretto da cavallo esposto alle intemperie, un tornio con le assi spaccate, una schiacciasassi (un tempo esposta ai Giardini Pubblici) ricoperta di cavi e vecchi monitor di pc. E ancora: coperture sgraziate con travi arrugginite, soffitti di canne bucati, lastre di eternit e spazzatura sparsa qua e la. Camminando fra cortile, chiostro e ambienti del primo piano si attraversano porte divelte e si passa di fianco a divani sfondati. Accatastate lungo i muri riposano assi in legno guasto, mentre negli angoli sono ammassate masserizie di ogni genere. Spoglio il giardino, più che un polmone verde una zona di sterpaglie, e offuscata la memoria: l’epoca romana del pozzo del III secolo d.C. non è più rigogliosa della vegetazione. Benvenuti a Villa Muscas, in via Sant’Alenixedda: sino a cinque anni fa era uno spazio culturale e museale di elevata fattura, oggi è un gioiello completamente abbandonato.

Il rilancio

La buona notizia è che l’amministrazione ha un progetto di recupero e rilancio: realizzare un avveniristico centro sperimentale del cinema, dotato di una scuola e un laboratorio per la produzione di colonne sonore del cinema (competenza dei Lavori pubblici) e ripristinare il museo di arte contadina (dell’assessorato alla Cultura). «Sin dall’inizio del mio mandato ho espresso la volontà di riaprire al più presto il museo di arte contadina e ci sono state numerose interlocuzioni per riaprirlo», afferma l’assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau. «Dopo aver concluso l’accordo con la Regione, sono state impegnate risorse per duecentomila euro per la sistemazione degli impianti e per la messa in sicurezza della parte museale di Villa Muscas. Appena queste somme verranno inserite negli appositi capitoli di bilancio 2024, si potrà dare l’incarico professionale per la progettazione e, dopo, quello per effettuare i lavori», aggiunge.

Centro sperimentale

Ma il progetto più grande è la realizzazione di questo centro per la produzione di colonne sonore cinematografiche per il quale l’assessorato ai Lavori pubblici ha chiesto e ottenuto dalla Regione un finanziamento di due milioni di euro. «I lavori sono già andati in gara», dice l’assessora ai Lavori pubblici Gabriella Deidda. «In questa fase gli uffici stanno lavorando sulle verifiche amministrative, dopo partiranno i lavori che sono molto importanti per il recupero di Villa Muscas», aggiunge. «Il progetto di rilancio, votato insieme al Bilancio, è bellissimo», sottolinea Enrica Anedda, presidente della commissione Cultura. «Lo strumento cinematografico ha un valore culturale ma anche di promozione della Sardegna e di Cagliari». ( ma. mad. )

