L’agonia di piazza Medaglia Miracolosa 

È vero che la mozione approvata il 21 gennaio scorso in Consiglio comunale è solo un impegno non vincolante. Ma gli abitanti di piazza Medaglia Miracolosa avevano sperato che potesse smuovere qualcosa. Invece in quel quadrilatero nel cuore di San Michele tutto resta uguale tra rifiuti, degrado e disperazione.

Che cosa era previsto

La mozione era finalizzata a trasformare piazza Medaglia Miracolosa in un “modello di integrazione sociale, sostenibilità e accessibilità”. Il documento prevedeva una serie di interventi tra cui: “manutenzione straordinaria del verde e dell'illuminazione, installazione di giochi, panchine e fontanelle; coinvolgimento dei residenti per garantire il presidio e la cura dell'area; interventi specifici e soluzioni operative per la gestione dei rifiuti”. A distanza di sei mesi, però, nulla di ciò è stato fatto e la speranza, ora, è che si concretizzino le parole dell’assessora alla Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini che parla di lavori «nel 2026»

Cittadini disperati

Le lamentele, intanto, sono sempre più pressanti perché la zona versa in stato di grave degrado. «Le aiuole», riferiscono sconsolati i residenti, «sono ridotte a pattumiere a cielo aperto per la gioia dei gabbiani. I marciapiedi sono a pezzi, l'asfalto è stato sollevato dalle radici ed è impercorribile». Ci sono rifiuti in ogni angolo, scarti edilizi, carcasse di auto e motorini, alberi pericolanti, casupole abusive. «Per non parlare delle pessime condizioni degli edifici» tra portoni sfondati e cornicioni che si sgretolano al minimo soffio di vento. Unica nota positiva, almeno dal punto di vista estetico, uno splendido murale in memoria di un giovane del rione scomparso nel 2018.

L’interrogazione

Sulla situazione si registra un'interrogazione in Consiglio comunale a firma del capogruppo di Forza Italia, Edoardo Tocco. «Piazza Medaglia Miracolosa», afferma, «si trova in grave stato di abbandono e offre, da anni, uno spettacolo desolante. Un sopralluogo delle commissioni Ecologia, Verde e Servizi sociali aveva già evidenziato la gravità della situazione. E con il passare del tempo lo scenario si sta aggravando. Si interrogano pertanto sindaco e giunta per chiarire con la massima urgenza quali misure verranno adottate per avviare i necessari interventi di riqualificazione».

L’assessora

«In piazza Medaglia Miracolosa ci sono tanti problemi da lungo tempo», replica l'assessora, «ma posso assicurare che da parte nostra l'attenzione è totale e c'è la ferma volontà di dare risposta per restituire decoro all'area. Abbiamo già a disposizione un milione di euro per l'efficientamento energetico degli edifici, mentre per la riqualificazione della piazza i tempi saranno più lunghi a causa della complessità della situazione. La pianificazione», aggiunge, «coinvolgerà più assessorati e puntiamo ad iniziare le opere nel 2026».

