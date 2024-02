L’agonia della torre spagnola di Carcangiolas inghiottita dal mare 

Ormai è rimasto ben poco. Continua inarrestabile, il declino della Torre di Carcangiolas nel lungomare Poetto. Abbandonata a se stessa e in balia delle onde e della furia del mare, continua a perdere pezzi giorno dopo giorno.

Eppure era uno dei siti più importanti di tutto il litorale quartese. Le mareggiate però hanno continuato a ferirla in modo irreparabile e tutti i progetti di recupero sono rimasti chiusi in un cassetto.Per ricordarsi di quando era ancora in piedi bisogna tornare indietro di oltre trent’anni. Era poi crollata in acqua spezzandosi in tre parti e da allora era stata lasciata in balia del mare, vittima dell’inarrestabile erosione.

Nel 2003 erano stati studiati due tipi d’intervento da attuare in base alle risorse disponibili. Il primo, più consistente, prevedeva l’imbragatura e il trasporto dei ruderi all’asciutto nella spiaggia, mentre il secondo, meno oneroso, puntava sulla realizzazione di una barriera frangiflutti. Nel 2009 la Provincia aveva approvato uno stanziamento di 50 mila euro per uno studio di fattibilità finalizzato al recupero della torre spagnola, ma niente è cambiato mentre Carcangiolas continua a scomparire.

RIPRODUZIONE RISERVATA