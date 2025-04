L’agonia del mercato civico «Santa Chiara va rilanciato, il Comune deve intervenire» 

Enrica Cacceddu e Cristina Monti sono le sopravvissute. Le ultime due concessionarie di Santa Chiara che, nonostante tutto e tutti, hanno deciso di non alzare bandiera bianca e di tenere in vita il più antico mercato civico cagliaritano, ristrutturato nel 2016. Dieci box chiusi e un ristorante inattivo, ecco lo spettacolo che hanno trovato ieri i molti turisti che, sfidando la pioggia, si sono avventurati nel nulla cosmico del centro della città, a pochi passi da piazza Yenne. A niente sono servite le promesse partite da Palazzo Bacaredda: la struttura aspetta ancora che qualcuno decida per il suo rilancio rilancio.

La battaglia

Fabio ha interrotto la vendita di frutta e verdura a febbraio dell’anno scorso. Stessa sorte, nello stesso mese, per il ristorante. A maggio il pescivendolo ha chiuso baracca e burattini e si è trasferito in via Quirra. Enrica Cacceddu, box numero 1, vende souvenir e prodotti dell’artigianato ed è convinta che il mercato possa essere un centro focale del quartiere a disposizione di turisti e cagliaritani. «Il mercato è abbandonato da qualche anno. Il ristorante è chiuso, i box sono sbarrati». Perché? «Aspettiamo che il Comune prenda delle decisioni e faccia quanto promesso a ottobre, dopo che la situazione disastrosa della struttura era stata raccontata dai giornali. La Commissione Attività produttive aveva espresso la volontà di non chiudere il mercato ma anzi di trasformarlo in una vetrina, un polo enogastronomico». Solo parole. «Ho proposto anche di realizzare un mercatino temporaneo per Natale, con artisti di vario genere, ma non è arrivata nessuna risposta chiara». Cosa chiedete. «Vorremmo solo una decisione, la riapertura dei bandi. Oppure fare uscire questa struttura dai vincoli dei mercati civici – che non possono aprire di pomeriggio e nei giorni festivi – e affidarla in concessione a un’associazione di categoria, a una cooperativa. Che sia l’uno o l’altro poco importa, l’importante è che l’amministrazione faccia qualcosa per non far morire quest’angolo di storia della città».

Promesse mancata

Cristina Monti, l’altra sopravvissuta di Santa Chiara, è un’artista di pasta e dolci. Con maestria arricchisce con decorazioni pasquali i suoi biscotti fatti a mano. «Sono andati via tutti. Chiedo solo che mantengano le promesse fatte durante la visita di ottobre dell’anno scorso e che rilancino il mercato. Siamo fondamentali per il quartiere, a Stampace, a parte due market, sono sparite le botteghe. sarebbe bello – continua – se i boxisti degli altri mercati venissero qui».

Andamento lento

Carlo Serra è l’assessore alle Attività produttive. A ottobre dell’anno scorso avevate promesso la rinascita di Santa Chiara. «Sì, purtroppo stiamo facendo i conti con la carenza di personale, inoltre siamo stati assorbiti dalla gestione del trasloco del mercato di San Benedetto». Quale sarà il futuro? Stiamo studiando un bando, salvaguardando le due concessionarie, per affidare – in via sperimentale - la gestione a un’associazione di categoria». I tempi? «Non mi voglio sbilanciare».

