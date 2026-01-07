Lago San Sebastiano, riemerge il ponte 

Manca troppa acqua nel lago San Sebastiano di Isili. Ormai da diverse settimane è riaffiorato il vecchio ponte che porta lo stesso nome. Prima il guardrail che presenta la tipica corrosione dopo decenni di immersione nell’acqua, poi anche l’asfalto dove è visibile la segnaletica orizzontale.

L’immagine

Ormai sembra inesorabile il ritirarsi lento dell’acqua che vicino al ponte lambisce la vecchia strada, quella Statale 128 percorsa sino alla fine degli anni ‘80 e dei primi anni ‘90. Poi il paesaggio è cambiato per dare vita all’invaso artificiale che fornisce acqua a circa 60 paesi a sud di Isili. E se il nuovo panorama tocca il cuore di qualche nostalgico, per i più risulta essere solo desolante. Tutto intorno al lago si vedono i segni della siccità, il fango copre in parte il vecchio asfalto e ciò che risalta agli occhi è il vuoto. Le piogge di queste ultime settimane non sono state sufficienti a dare un po’ di respiro a questa situazione. C’è ancora però un po’ di speranza, il cielo è nero e le temperature gelide alimentano il desiderio di una bella nevicata che manca ad Isili davvero da troppo tempo. Qualche timido fiocco è sceso già nella mattinata di ieri ed è stata emessa l’allerta meteo, potrebbe essere davvero una soluzione.

Il Comune

«L’amministrazione comunale», ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia «sta seguendo con attenzione l’evolversi della situazione ed è in costante contatto con gli enti competenti, al fine di monitorare i livelli dell’invaso». Ciò che emerge è comunque grave, la riduzione dei livelli dell’acqua è significativa. «È la conseguenza», ha aggiunto Pilia., «del perdurare della siccità nell’intero territorio, la scarsità di precipitazioni degli ultimi mesi sta mettendo sotto forte pressione le risorse idriche disponibili».

Le reazioni

Segue con attenzione la situazione anche il presidente della Polisportiva Mario Luigi Casu: «Il campo da gara è ancora in acqua ed è utilizzabile, possiamo arrivare all’isolotto ma non oltre visto che ormai è asciutto». La strada riemersa ha permesso a tante persone di vedere il sito con facilità, gli escursionisti invece non possono percorrere i sette chilometri di perimetro che hanno richiamato sempre tanti appassionati.

In allerta anche le decine di comunità per le quali il lago di san Sebastiano è l’unica riserva idrica. «Siamo molto preoccupati» ha detto il sindaco di Gesturi Emilio Serra, «ci siamo attivati per ottenere risorse e realizzare dei pozzi artesiani nella giara, il punto più alto e far fronte alle necessità delle aziende agricole. Speriamo che piova».

