Lago pronto all’invasione dei canoisti 

Turismo sportivo a Isili? Le potenzialità ci sono, a mancare sono i posti letto. A fine mese, il 28 e il 29 settembre, il lago san Sebastiano ospiterà l’International Sarcidano Race di canoa, organizzato dalla Polisportiva: in arrivo dunque oltre un centinaio di atleti di otto nazionali diverse (Canada, Ucraina, Repubblica Ceca, Italia, Spagna, Ungheria, Slovacchia, Malta e Moldavia) con un folto seguito di accompagnatori e personale degli staff. Alloggeranno a Isili e nei paesi del territorio che possono offrire strutture ricettive, la cui scarsità è un problema. Tanto più ora che le attività turistiche legate al lago, con appuntamenti di portata internazionale, fanno registrare sempre più presenze e ospiti.

Dove si può alloggiare

A Isili sono presenti alcuni B&B, un piccolo albergo e Casa Mura, una casa privata ereditata dal Comune e predisposta per accogliere visitatori: «Non bastano per fare turismo sportivo», sentenzia il presidente della Polisportiva, Mario Luigi Casu. «Spesso – prosegue – dobbiamo ricorrere alle strutture presenti in altri paesi. Potrebbe essere un fatto positivo ma bisogna fare i conti anche con l’aumento dei costi».

«Se vogliamo crescere – aggiunge Enea Coni, tecnico del settore canoa – è indispensabile aiutare imprese e associazioni sia con contributi economici sia con lo snellimento della burocrazia».

Presenze prolungate

Il lago e la canoa sono due colonne portanti del progetto turistico-sportivo su cui Isili sta scommettendo: «Il nostro lago – dichiara il sindaco Luca Pilia – sta diventando una realtà importante nel panorama canoistico. Uno sport che attira ogni anno tanti sportivi e appassionati. Occorrerà una programmazione volta ad incrementare i posti letto per soddisfare questo flusso turistico».

Da tempo la Polisportiva organizza delle manifestazioni che durano più giornate. «È importante – prosegue Coni – distinguere fra il visitatore occasionale e chi nel territorio resta per alcuni giorni, lasciando qualcosa in più». Per poter garantire la giusta accoglienza è necessario però aumentare e migliorare l’offerta.

«Durante l’ultima esperienza con i nostri atleti a Caldonazzo, in Trentino – riprende il tecnico – abbiamo visto come lì il discorso sport e turismo venga incentivato anche grazie alle molteplici attività ricettive presenti intorno ai laghi».

Se da un lato la Polisportiva chiede alla Regione di usare dei criteri diversi nel trattare le acque interne, dall’altra intensifica il suo lavoro per promuovere la canoa che negli ultimi anni ha visto incrementare il numero degli iscritti, che oggi arrivano da tutti i paesi del circondario.

I canoisti del futuro

«Anche quest’anno – conclude Casu – proporremo nei vari comuni del Sarcidano il progetto “Scuola attiva”, in collaborazione con i vari istituti, che ha avvicinato a questa disciplina tanti ragazzi».

RIPRODUZIONE RISERVATA