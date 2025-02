Lago Omodeo, il livello può salire ancora 

Le piogge copiose delle ultime settimane e la neve che si sta sciogliendo hanno contribuito a riempire il lago Omodeo ma la capienza non è ancora quella desiderata. Secondo i dati diffusi da Enas attualmente nell’invaso della Cantoniera ci sono 270 milioni di metri cubi pari al 65 per cento della capienza massima consentita. Ben altra cosa rispetto al 100 per cento di quella registrata un anno fa. Da qui l’esigenza e la richiesta da parte di Enas al Servizio nazionale dighe di innalzare il livello fino a 107 metri che significherà trattenere nel bacino circa 80milioni di metri cubi in più di acqua.

L’Omodeo convoglia le acque del sistema idrico del Tirso, con ben 420 milioni di metri cubi d’acqua. A questi vanno aggiunti altri 5,17 milioni di metri cubi dello sbarramento di Pranu Antoni, con le acque del Flumineddu. Alcuni anni fa, le piogge avevano permesso di trattenere 419 milioni di metri cubi. Ed ecco perché l’invaso più grande della Sardegna potrebbe permettere di aumentare considerevolmente la portata dell’acqua, strategica per il Campidano di Oristano. Al momento sembrano esserci le condizioni del passato quando in pochi giorni nel bacino arrivavano anche oltre 20 milioni di metri cubi, una situazione felice che consentì di dire addio ai problemi di irrigazione con il Consorzio di bonifica dell’Oristanese che riuscì a proseguire l’irrigazione di una superficie media del 60% contro una media regionale che arrivava al 29%.

RIPRODUZIONE RISERVATA