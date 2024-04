Lago, museo e nuraghe: boom di visite

Numeri inattesi a Isili durante lo scorso fine settimana: il capoluogo del Sarcidano ha registrato centinaia di presenze soprattutto nei luoghi di maggiore attrazione come il lago, il Maratè (museo per l’arte del rame e del tessuto) e il sito archeologico del nuraghe Is Paras. Sicuramente non numeri da capogiro ma che, visti nel contesto isilese, segnano dei progressi importanti per il lavoro di promozione del territorio che l’amministrazione comunale e le varie realtà locali stanno cercando di portare avanti.

Nuraghe riaperto

Alla riapertura dopo mesi di stop il nuraghe Is Paras ha registrato 70 ingressi. «Poco più di trenta persone erano prenotate», spiegano le operatrici della cooperativa Sa Frontissa che gestisce il sito: «Le altre sono arrivate a piccoli gruppi. Tante persone aspettavano di poter visitare il nuraghe e hanno tenuto fede alla promessa che ci avevano fatto».

Tutti al lago

Altre 110 persone invece si sono rivolte al Circolo nautico San Sebastiano per solcare le acque del lago in una giornata di sole e caldo che ha esaltato le caratteristiche del bacino artificiale. Tra questi anche il gruppo dei cresimandi della parrocchia di Isili accompagnati dai catechisti, dal parroco e dalle famiglie per vivere un pomeriggio di ritiro spirituale proprio nell’isolotto con la chiesetta campestre.

Area attrezzata

Presa d’assalto l’area attrezzata inaugurata di recente dall’amministrazione e che si affaccia proprio sul lago: circa 200 persone hanno scelto di trascorrere la domenica usufruendo dei tavoli di legno che sono stati collocati in questo spazio, tutti all’ombra e con davanti lo specchio d’acqua che brillava al sole primaverile.

Aspettative

«Un ottimo inizio di stagione per il nostro territorio», commenta il sindaco di Isili Luca Pilia: «Il paese offre tante possibilità: sport, cultura, svago e divertimento. Un segnale che fa ben sperare».

Tante aspettative dunque per l’estate ormai alle porte. Già l’anno scorso il lago e le altre attrattive isilesi avevano dimostrato di poter essere un’alternativa al turismo delle coste. L’impegno di chi ha creduto nel tempo nelle potenzialità che questo tipo di turismo può avere, comincia a essere ripagato. E non mancano i progetti futuri per migliorare l’offerta nei confronti di turisti che sono alla ricerca continua di novità legate soprattutto all’ambiente, alla natura.

Isili, con il suo patrimonio naturalistico e archeologico, ha le carte in regola per rispondere perfettamente a questo tipo di domanda.

