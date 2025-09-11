Lago, la siccità non frena i canosti 

La siccità e la conseguente diminuzione del livello del lago is Borrocus di Isili, ha limitato solo in parte quell’attività che negli ultimi anni è stata sempre fervente. Canoe in acqua per l’allenamento da parte degli atleti della Polisportiva di Isili ma non è mancata neppure la cosiddetta canoa-turistica. Tante dunque le persone che si sono avvicinate a questa disciplina con l’opportunità di immergersi nel paesaggio suggestivo che l’invaso artificiale concede ai suoi visitatori.

«La siccità», ha detto il presidente dell’associazione sportiva Mario Luigi Casu, «non ha influito tanto per quanto a colpo d’occhio il lago in secca non è bello da vedere». Ma nella sponda dove si trova la sede della Polisportiva il livello dell’acqua ha retto e così all’inizio di ottobre ospiterà per la quinta volta la gara internazionale di canoa velocità. Per l’occasione sono attese quasi duecento persone tra atleti e tecnici. Presenti 7 nazioni oltre l’Italia, il Canada, la Germania, l’Ungheria, l’Ucraina, la Spagna, la Slovacchia e la Repubblica Ceca.

Dall’altra parte del lago proprio di fronte all’isolotto con la tipica chiesetta, è presente anche la sede di un’altra società, il Circolo Nautico, che ha dato maggiore spazio all’aspetto turistico ma è proprio da questo lato che è più visibile l’assenza di acqua, seppure nel corso dell’estate il Circolo abbia organizzato delle serate per ammirare l’invaso dalla terra ferma.

«Il nostro lago è un attrattore importante per il territorio», ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia, «che va valorizzato in maniera adeguata: l'amministrazione comunale ha importanti progetti che vedranno la creazione di ulteriori punti d'attracco mobili non impattanti e l’utilizzo di barche elettriche».

Proprio in questi giorni è stata avviata un’interlocuzione con gli uffici regionali e si sta avviando una importante fase di dialogo sull’utilizzo e sul futuro di questi specchi d’acqua. Le ultime piogge, che hanno buttato su Isili quasi 50 millimetri di acqua, sono state una boccata di ossigeno con la speranza che sia solo l’inizio. Intanto la Polisportiva è entrata a far parte del Consorzio dei Laghi e Nuraghi per dare risalto alle potenzialità dei tre laghi del Sarcidano, san Sebastiano, Flumendosa e Mulargia. (s. g.)

