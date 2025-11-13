Lago in secca, affiora il passato 

Un paesaggio che non si vedeva da molto tempo, quello che appare agli occhi di chi attraversa il viadotto sul lago di Is Barrocus: sotto il ponte, Su Riu Mannu è un timido rigagnolo che scorre fino allo specchio d’acqua sempre più lontano. La vecchia strada statale 128 ormai è quasi del tutto visibile, e l’isolotto di San Sebastiano, con la caratteristica chiesetta, è raggiungibile a piedi. Un piccolo tuffo nel passato per i nostalgici e per chi quella strada l’ha percorsa in macchina, a piedi o in bicicletta. Negli scorsi fine settimana tante persone hanno attraversato il lago sulla vecchia 128 per ammirare il colpo d’occhio.

Ma dietro la bellezza affiora la preoccupazione. Il periodo siccitoso dura da troppo tempo e le piogge di questi giorni non sono sufficienti per far sperare in un innalzamento del livello del lago. «Così basso – osserva il sindaco di Isili, Luca Pilia – non si vedeva da parecchio tempo. Speriamo che i prossimi mesi siano piovosi».

Riserva idrica

L’invaso artificiale sul Flumini Mannu è stato realizzato tra il 1985 e il 1991 e collaudato nel 2008: ampio circa 140 ettari, con un volume massimo di 14 milioni di metri cubi d’acqua, è una riserva idrica per i territori a valle di Isili. In circa 60 paesi fra Marmilla, Trexenta e Oristanese l’erogazione dell’acqua è a rischio.

Minacciate anche le attività sportive e turistiche: canoa e kayak (nel lago vi è l’unico campo che ospita gare di livello nazionale e internazionale, e diverse nazionali hanno fatto qui la loro preparazione), ma anche vela, dragon boat, pesca sportiva, pedalò. «Tutto un comparto che sta appena iniziando a svilupparsi», osserva preoccupato Pilia. Esperienze che hanno coinvolto anche le scuole e dunque i ragazzi.

Speranza e ottimismo

Mario Luigi Casu, presidente della Polisportiva di Isili che porta avanti un’intensa attività sportiva legata a canoa e kajak, si mostra ottimista: «L’attività sportiva – dice – in questo periodo vive un momento di stop fisiologico. Riprenderemo a dicembre. La prossima stagione? Siamo fiduciosi nel periodo piovoso che ci attende». Da qualche giorno sul Sarcidano incombe un cielo grigio che alimenta speranze ma non basta a rasserenare gli animi. «Rivedere paesaggi che non si vedevano da tempo ha il suo fascino», ammette Casu: «Ma il pensiero va ai tanti paesi che fruiscono dell’acqua di Is Barrocus».

RIPRODUZIONE RISERVATA