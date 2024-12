Lago, in certi punti resta solo un rigagnolo 

Aumenta la preoccupazione per le condizione del lago san Sebastiano di Isili. Il livello dell’acqua è ormai sceso di oltre 4 metri facendo riaffiorare un paesaggio quasi dimenticato appartenente a tempi ormai molto lontani. Anche l’isolotto dove sorge l’omonima chiesetta sembra ergersi ancora più imponente dalle acque che continuano a ritirarsi. Diversi angoli dell’invaso mostrano solo il fondale sabbioso attraversato da un timido rigagnolo, in altri la vegetazione sta riprendendosi rigogliosa il proprio spazio.

L’allarme

Tutto questo crea apprensione per tanti aspetti che dipendono dalla quantità di acqua che l’invaso può contenere. «È una condizione che non ci lascia indifferenti», ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia, «il livello dell'acqua nel nostro lago si è abbassato troppo, il lungo periodo di siccità, oltre a creare problemi al normale utilizzo dell'acqua ad uso potabile, potrà creare ripercussioni negative anche all'utilizzo che per scopi turistici e sportivi».

Sono numerosi i paesi che ricevono l’acqua per uso domestico proprio dall’invaso del Sarcidano e se nel periodo delle forti piogge spaventa il raggiungimento dei limiti massimi della diga, oggi quei quattro metri mancanti fanno storcere il naso. «Anche per noi la situazione è preoccupante», ha detto Piermario Melis presidente del Circolo Nautico che si occupa prevalentemente dell’attività turistica del lago, «se a breve non ci saranno delle precipitazioni abbastanza consistenti saremo costretti ad interrompere le attività».

Lo sport

Il Circolo ha la sua sede in una delle zone dove è più visibile il calo del livello, di fronte all’isolotto dove sono più intense le escursioni in canoa, dragon boat e in pedalò. Una zona più al sicuro è invece quella dove svolge la sua attività turistico-sportiva la Polisportiva e che ospita il campo di gara per le canoe. «Questo è per noi è un periodo di calma», ha detto il presidente della Polisportiva Mario Luigi Casu, «ma dove abbiamo la sede l’acqua c’è sempre, non abbiamo problemi e se fosse necessario utilizzare il campo di gara, si può comunque spostare».

Il precedente

Poco meno di dieci anni fa si era verificata una situazione simile; ancora più indietro nel tempo la siccità aveva fatto riemergere la vecchia strada statale 128 e per tanti nostalgici era stato un salto indietro nel tempo. «Dal punto di vista paesaggistico», ha aggiunto Casu, « a causa della diminuzione del livello dell’acqua sulle sponde del lago stanno riaffiorando antiche testimonianze di chi lavorava la terra e di qualche sito naturalistico che non si vedeva da tempo». Il lago san Sebastiano è alimentato dal fiume Su Riu Mannu ma è la pioggia a dare maggiore respiro e se la stagione invernale porterà solo freddo bisognerà confidare nelle precipitazioni primaverili che negli anni passati hanno sempre sistemato tutto.

RIPRODUZIONE RISERVATA