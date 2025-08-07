Lago e nuraghe, investimenti sul turismo 

Approvato il Conto consuntivo da quasi sette milioni di euro del Comune di Isili. Gli investimenti più cospicui riguardano la realizzazione del polo per l’infanzia con oltre due milioni di euro da spendere, che sorgerà accanto all’attuale scuola media con annessa la mensa scolastica i cui lavori sono stati ultimati. L’amministrazione sarà impegnata anche sul fronte sanità con i lavori per la realizzazione di un reparto di lungo degenza e per la ristrutturazione della Radiologia nell’ospedale. Spazio anche al sociale nel consuntivo con la sistemazione di una parte dell’ex asilo nido dove è attivo centro diurno per disabili, mentre sono in corso i lavori nell’altra ala dove verranno realizzati degli appartamenti per anziani non autosufficienti (500mila euro).

Gli interventi

Numerosi nell’ultimo anno gli interventi sulla viabilità rurale, fondamentali per l’attività orticola e per l’allevamento, e per la viabilità interna. Sul fronte turistico-culturale e sportivo, investimento nella zona del lago: sono stati acquistati nuovi pontili, due barche elettriche, è stata realizzata l’area ristoro ed sono stati creati percorsi e sentieri con la relativa cartellonistica.

Il piano

Anche il campo sportivo è stato oggetto di lavori relativi all’illuminazione ed è stato adeguato per diventare superficie di atterraggio per l’elisoccorso. In programma il rifacimento in erba sintetica del campo attualmente in terra battuta (500mila euro) e altri 450mila serviranno per il rifacimento della pista di atletica.

Al nuraghe Is Paras si è concluso il restauro conservativo mentre sono in corso gli interventi di consolidamento, nuovi scavi archeologici e di istallazione dell’illuminazione.

Somme altrettanto importanti riguardano Casa Mura, la sistemazione di parte dell’ex asilo delle suore appena acquistato, della Music Academy e del cimitero. Confermati i fondi per l’asilo nido, la ludoteca, l’assistenza domiciliare, il servizio educativo, quelli del Plus ed è stato aperto l’Ufficio di prossimità.

Il dibattito

«Tante risorse», ha detto il sindaco Luca Pilia, «frutto dell’impegno nella partecipazione a bandi statali e regionali, ci consentiranno di iniziare nuovi lavori e completare alcuni già avviati, per dare al nostro paese una prospettiva futura, in un periodo estremamente complicato per le zone interne della Sardegna».

Si è astenuto il consigliere di minoranza Ignazio Faedda seppur riconoscendo che l’amministrazione sta tenendo fede agli impegni presi: «Comunque persiste il mancato coinvolgimento della minoranza e delle commissioni e inoltre bisogna intervenire maggiormente sulla viabilità rurale per il ruolo che ha per le aziende agricole. Resta da programmare l’avanzo di amministrazione di 300mila euro, ci auguriamo che l’opposizione sia coinvolta nelle scelte».

